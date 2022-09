Dat Belfius een binnenlandse overheid de wacht aanzegt, is ongezien: de crisis te veel voor het Waals Gewest?

Terwijl de Vlaamse regering voorlopig niet te veel anticrisisbeleid wil voeren, kan de Waalse regering amper nog zo’n beleid voeren. Wat is er aan de hand?

Wat is problematischer: een regering die liever geen crisismaatregelen uitvaardigt, of een regering die dat misschien wel wil maar niet kan? Intuïtief zou je misschien geneigd zijn het eerste erger te vinden, omdat het wijst op een gebrek aan focus op de politieke hoofdbekommernis in tijden van nood: mensen en bedrijven beschutten tegen de storm.

De voortwoekerende energiecrisis, en de verschillende houding van de Vlaamse en Waalse regering, leert evenwel dat ‘niet kunnen’ uiteindelijk toch erger kan uitpakken dan ‘niet willen’. Van de regering-Jambon mag je verwachten dat ze uiteindelijk, onder publieke druk, nog wel met extra maatregelen zal komen. Ze heeft daar alleszins de budgettaire ruimte voor.

De regering-Di Rupo heeft die luxe niet. Energieschok en hyperinflatie jagen de kosten voor personeel en infrastructuur op, rentestijgingen maken schuldfinanciering lastiger. De marge om daar nog wat bovenop te doen om de nood van de bevolking te lenigen, is microscopisch klein. Terwijl in Vlaanderen de druk stijgt om toch wat te doen, blijft het in Wallonië dan ook oorverdovend stil.

De Europese energiecrisis dreigt voor Wallonië de crisis te veel te gaan worden − een crisis die hardhandig bewijst dat er voor een overheid wel degelijk een limiet zit op het uitgeven van geld dat er niet is. Eigenlijk klonk dat alarm­signaal al bij de vorige catastrofe die het Waals Gewest trof: de waters­nood van vorige zomer. Ook toen bleek de regering-Di Rupo amper nog over manoeuvreerruimte te beschikken om de nood van de eigen bevolking te lenigen. Het leidde tot een wrange bestuurlijke en budgettaire twist met de federale regering over wie nu eigenlijk het voortouw diende te nemen.

Bliksemafleider

Hoe penibel de situatie wel niet is, blijkt uit het ‘akkefietje’ met Belfius. De staatsbank, tevens huisbankier van het Waals Gewest, sleept met de voeten bij de onderhandelingen over het contract over het kaskrediet, waarmee het gewest zijn lopende uitgaven kan financieren. Een lastige kwestie voor een regering: zonder kaskrediet worden eenvoudige betaalopdrachten, zoals de uitbetaling van ambtenarenweddes, onmogelijk.

Zo’n vaart zal het wel niet lopen, maar dat een financiële instelling een binnenlandse overheid de wacht aanzegt, is wel ongezien. Een dubieus off-the-record-citaat in zakenkrant L’Echo als zou Belfius ook aarzelen omdat de radicaal-linkse PTB misschien wel in het Waalse bestuur komt na 2024, bezorgde politiek Wallonië een welgekomen bliksemafleider. De voorspelbare verontwaardiging leidde veel aandacht af van de kern van de zaak: het gaat zeer slecht met Wallonië.

De situatie is bijzonder ernstig. De totale schuld van het gewest bedraagt nu al meer dan 31 miljard euro, meer dan het dubbele van wat jaarlijks binnenkomt. Op die schuld betaalt Wallonië intussen toch alweer jaarlijks 600 miljoen euro rente, waarmee in één klap 4 procent van de inkomsten wegsmelt. Ook dit jaar zal het tekort weer in de miljarden lopen, en dan moet nog duidelijk worden hoe groot de impact van de energiecrisis zal zijn. Een acuut gevaar voor bankroet, in de ‘Griekse’ zin van het woord, is er wel nog niet. Voorlopig kan de Waalse overheid nog redelijk vlot financiering vinden op de markt. Dat er achter het gewest nog altijd een ­federale overheid staat, mocht een bail-out ooit echt nodig zijn, speelt daarbij een grote rol.

Juist daarom is de boodschap van Belfius zo alarmerend. In verschillende kranten wees finan­cieel expert Etienne de Callataÿ erop dat de waarschuwing niet zomaar uit de lucht komt ­vallen. Waarschijnlijk, zo suggereert hij, heeft ­Belfius zelf een dwingende suggestie ontvangen vanwege de toezichthoudende Europese Centrale Bank, omdat het met het Waals Gewest een risicopatiënt als grote klant heeft. Mocht de markt zich tegen Wallonië keren, dan wordt ook Belfius kwetsbaar en in één klap ook België, dat de bank nog altijd in staatsbezit houdt.

Legoland

Natuurlijk zit aan de Belfius-kwestie ook een politieke component. Aan de uiterste linkerzijde − bij vakbond FGTB of inderdaad de PTB − wordt weleens gefilosofeerd over een schuldherschikking of zelfs kwijtschelding als uitweg uit de budgettaire misère. Als zulke ideeën na 2024 beleid zouden worden, zou dat vernietigend zijn voor het vertrouwen in Wallonië als debiteur. Andersom zou de mogelijke intrede van N-VA in de federale regering na 2024 de Waalse situatie nog bemoeilijken. De partij heeft al laten verstaan dat ze dan zal eisen dat staatsbank Belfius markt­conform uitleent, en dat Wallonië dus geen voorkeursbehandeling meer hoeft te verwachten.

Is dat hard? Allicht wel. De kritiek vanuit het noorden op wat Wallonië wel of niet doet, klinkt soms een tikje neerbuigend. Dat een regering die om private werkgelegenheid verlegen zit een groot en dus arbeidsintensief toerismeproject als Legoland wil sponsoren (met, toegegeven, veel geld), kan ook een daad van goed bestuur zijn.

Maar er is ook nog altijd een andere realiteit. Le Soir onthulde toevallig ook deze week hoe het Waals Parlement de kosten voor zijn nieuwe gebouw alweer laat ontsporen, en ook bijzonder genereus is in de vergoeding van de eigen topmedewerkers. De griffier van het parlement blijkt zelfs een salariswagen én een dienstwagen met chauffeur te krijgen. Het is een pijnlijk symbool van een overheid die haar eigen kosten en administratieve omvang nog altijd laat aanzwellen, ondanks de budgettair donkere tijden.

Bovenal bewijst de precaire Waalse boekhouding dat budgettair maat houden geen kwestie van rechts of links is. Een overheid zonder buffers is een overheid die geen sociaal beleid kan voeren wanneer dat het meest nodig is. Dat blijkt dus helaas nu al.