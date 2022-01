Crombez beschuldigt Somers van onwettig tussenkomen in privatiseringsdossier in Oostende

De Oostendse raad voor maatschappelijk welzijn besloot eind augustus om de thuiszorgdiensten van het OCMW te privatiseren. Gemeenteraadsleden van Vooruit Oostende Jeroen Soete en John Crombez dienden daarop klacht in bij de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) omdat het besluit niet wettelijk zou zijn. Ook de vakbonden ACV Openbare Besturen en ACOD dienden apart een klacht in.

De verschillende partijen kregen uiteindelijk antwoord op hun klacht van minister Somers zelf. “Dat is zeer ongebruikelijk. De minister heeft het dossier met andere woorden naar zich toe getrokken en stelt dat er geen redenen zijn om op te treden tegen het besluit”, klinkt het bij Crombez.

Het antwoord wekte argwaan op, waardoor de klagers het volledige dossier van het ABB hebben opgevraagd. Daaruit blijkt volgens Vooruit dat het ABB een adviesnota en ontwerp ministerieel besluit aan de minister heeft bezorgd waarin de vernietiging van het besluit gevraagd wordt. Er bleek geen decretale grondslag aanwezig te zijn voor het besluit en ook de OCMW-wet zou geschonden worden.

“Het is bijzonder zorgwekkend dat een minister van Binnenlands Bestuur die bevoegd is om toe te zien op een correcte toepassing van de wetgeving door de lokale besturen, niet optreedt tegen manifeste onwettigheden en zichzelf zo boven de wet plaatst .De minister valt hier zacht uitgedrukt zwaar uit zijn rol”, aldus Crombez.

Crombez benadrukt dat er meer onderzoek nodig is naar de precieze gang van zaken in dit dossier. “We gaan dit nu verder uitzoeken in de gemeenteraad van Oostende. We zullen ook vragen dat dit in het parlement wordt uitgespit. Alle dossiers van minister Bart Somers moeten worden bekeken. Je kunt als lokaal bestuur niet meer zeker zijn of iets in orde is, als de minister niet meer de waarheid spreekt. We overwegen ook om naar de Raad van State te stappen”, zegt hij aan VRT NWS.

Somers spreekt de beschuldigingen tegen. “De adminisratie geeft een advies, het is de minister die autonoom een beslissing neemt”, zegt hij.