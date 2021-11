Covid-19 spaart Wetstraat niet: twee ministers besmet, vier ministers en de premier in quarantaine

Premier Alexander De Croo (Open Vld) en ministers Sophie Wilmès, Vincent Van Quickenborne, Ludivine Dedonder en Annelies Verlinden zitten in quarantaine, nadat ze gisteren contact hadden met de Franse premier Jean Castex in Brussel. Die testte later op de avond positief op Covid-19. De ministers zullen een PCR-test afleggen en blijven tot na het negatief testresultaat in quarantaine.

De premier zet zijn werk alvast thuis verder. “Mijn agenda was eigenlijk al helemaal georganiseerd om zo weinig mogelijk persoonlijke contacten te hebben. Nu heb ik beslist om alles van thuis uit te doen. Morgenvoormiddag laat ik een test doen, tot het negatieve resultaat er is zal ik in quarantaine blijven”, zegt De Croo.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) ziet de quarantaine allicht op het meest ongelegen moment komen. Zij had vandaag een zware vergadering met de politie, die vorige week stevig actie voerde om hogere lonen te krijgen. Nu moest de minister inbellen per videoconferentie.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) heeft de commissievergadering over de hervorming van het strafrecht digitaal gevolgd. Ook de voorstelling van de beleidsnota Justitie doet hij digitaal morgen.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) volgt de commissie Defensie eveneens digitaal. Haar toespraak voor de studenten sociale politiek en internationale relaties aan de universiteit van Louvain-la-Neuve wordt uitgesteld.

Vlaamse regering: twee ministers besmet

In de Vlaamse regering slaat het virus harder toe, met twee ministers die effectief besmet thuis zitten. Minister van Wonen, Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) testte positief en moet tot en met volgende week maandag in isolatie. De minister werkt in de mate van het mogelijke digitaal verder, geplaagd door milde symptomen.

De minister zegt in de mate van het mogelijke digitaal thuis te werken. “Een hart onder de riem voor iedereen die getroffen wordt door dit verdomde virus”, schreef hij op Twitter. “We slaan er ons wel door. Zonder klagen, met de nodige Vlaamse veerkracht en ook wel een beetje Dafalgan.”

Vlaams minister Benjamin Dalle (CD&V) blijkt eveneens besmet met het virus. De minister van Media, Jeugd en Brussel vertoont milde symptomen. Hij ging meteen tien dagen in isolatie, tot volgende week woensdag.

De overige Vlaamse ministers zijn van beide besmettingen op de hoogte gebracht. De Vlaamse regering zat vrijdag nog fysiek samen voor een ministerraad en een persconferentie, maar de andere ministers moeten naar verluidt niet in quarantaine omdat ze tijdens de vergadering ver genoeg uit elkaar zaten.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) liet zondag weten dat hij een negatieve sneltest had afgelegd. Jambon kan zijn missie in Schotland, waar hij sinds zondag verblijft met een delegatie van de Vlaamse havenbedrijven, dus gewoon afwerken.

Kan het land met al die besmettingen en quarantaines in de Wetstraat blijven draaien? “Ongeveer heel vorig jaar is de ministerraad vooral via Zoom samengekomen. Politici zijn het ondertussen gewend om digitaal hun job te doen”, laat politicoloog Carl Devos daarover optekenen bij Het Nieuwsblad.