Corsicaanse separatistenleider Colonna overleden in ziekenhuis als gevolg van mishandeling

De mishandeling van Colonna was de aanleiding voor de felle protesten op Corsica van vorige week. Op meerdere plekken op het eiland in de Middellandse Zee gingen mensen de straat op en braken er rellen uit. Daarbij zouden vele tientallen gewonden zijn gevallen, onder wie zeker 44 politieagenten.

De demonstranten beschuldigden de Franse autoriteiten ervan zij nalatig waren geweest door het verzoek van Colonna om te worden overgebracht naar een gevangenis op Corsica niet in te willigen. Daarnaast vonden ze dat de Franse staat onvoldoende had gedaan om de Corsicaanse separatistenleider te beschermen tegen de medegevangene. Colonna zou ondanks zijn strenge regime een aantal minuten uit het zicht van de bewakers zijn geweest toen hij werd aangevallen en een andere gedetineerde hem wurgde.

Lees ook: Reportage. Na de zware rellen op Corsica: ‘Als Colonna sterft, is de chaos niet meer te overzien.’

Het overlijden van Colonna komt niet geheel onverwacht; sinds de mishandeling lag hij in coma in een ziekenhuis in de Franse stad Marseille. De 61-jarige separatistenleider zat in de zwaarbeveiligde gevangenis in het Zuid-Franse Arles een levenslange gevangenisstraf uit voor de moord op de Corsicaanse gouverneur Claude Erignac in 1998. Hij werd pas in 2003 gearresteerd, toen hij werd aangetroffen als herder in de Corsicaanse bergen na een vijf jaar durende klopjacht.