Congres VS voorkomt vlak voor deadline ‘shutdown’ federale overheid

In oktober had het Huis van Afgevaardigden goedkeuring gegeven aan een verhoging van het schuldenplafond tot 3 december. Zonder een nieuwe verlenging dreigde een shutdown. De Amerikaanse regering zit namelijk dicht tegen de grens aan van het totale bedrag dat ze mag lenen. Als het plafond niet op tijd wordt opgeschroefd, kan het land niet meer aan alle financiële verplichtingen voldoen. Dan zouden bepaalde overheidsdiensten moeten sluiten. Al 22 keer kwam een dergelijke shutdown voor sinds 1980.

‘Nationale veiligheid in gevaar’

Dat gebeurde bijvoorbeeld twee keer tijdens het presidentschap van Republikein Donald Trump (2017-2021). In januari 2018 werden bijna 700.000 ambtenaren drie dagen met verlof gestuurd en gingen de nationale parken dicht. In december 2018 leidde een conflict over de financiering van een muur op de grens met Mexico opnieuw tot een shutdown. Deze duurde maar liefst 35 dagen - de langste shutdown uit de Amerikaanse geschiedenis. Het naar huis sturen van honderdduizenden ambtenaren leidde zelfs tot sluiting van luchthavens, grote achterstanden bij het verwerken van belastingaanslagen en bracht volgens agenten van de FBI zelfs “de nationale veiligheid in gevaar”.

Ook Trumps voorganger, Democraat Barack Obama (2009-2017), kreeg in 2013 te maken met een shutdown van ruim twee weken. Democraten wilden ‘Obamacare’ invoeren, een plan om betaalbare gezondheidszorg toegankelijk te maken voor alle Amerikanen. Maar Republikeinen zagen dat niet zitten en weigerden het schuldenplafond te verhogen zolang de Democraten niet akkoord gingen met bezuinigingen op Obamacare. Pas toen kredietbeoordelaar Fitch waarschuwde dat de kredietwaardigheid van de VS naar beneden bijgesteld zou worden, wisten beide partijen elkaar te vinden.

Uit eigen onderzoek van de regering bleek dat deze shutdown belangrijk wetenschappelijk en medisch onderzoek had vertraagd, 120.000 banen in de privésector kostte en toegang tot kredieten en uitkeringen voor miljoenen Amerikanen had vertraagd.