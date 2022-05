Complementair en ‘complexloos links’: haalt dit duo Groen uit het slop?

De eerste kandidaten dienen zich aan. Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji werpen zich samen in de strijd om het vacante partijvoorzitterschap van Groen. De 36-jarige West-Vlaming en de 30-jarige Molenbeekse profileren zich als ‘complexloos links’.

“Ik ga iets zots doen vandaag.” Met die voor haar typerende spontaniteit verwittigde Nadia Naji (30) maandagochtend haar collega’s op het kabinet van Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt. Bijgevoegd: een foto van de VRT-toren aan de Reyerslaan. Samen met Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout (36) kondigde Naji even later op Radio 1 haar deelname aan in de voorzittersstrijd bij Groen. Ze willen samen het roer overnemen als co-voorzitters.

Naji is een onbekende voor Vlaanderen. En eigenlijk geldt dat ook nog voor Vaneeckhout, tenminste bij het grote publiek. Binnen Groen was Vaneeckhout van 2014 tot 2019 al ondervoorzitter onder uittredend voorzitter Meyrem Almaci. Zo leidde hij de lokale kiescampagne van 2018, die voor Groen best succesvol was. “Hij heeft toen veel lokale bestuursakkoorden helpen onderhandelen, waarvoor hij binnen de partij respect krijgt”, vertelt een ingewijde. Dat zou in zijn voordeel kunnen spelen als de leden van Groen straks mogen stemmen over het voorzitterschap.

Vaneeckhout kent het groene huis en al zijn kamers. Hij kan terugvallen op een intern contactenboekje om u tegen te zeggen. Zo werkte hij na zijn komst naar Groen - een spontane sollicitatie na zijn studies politieke wetenschappen - vier jaar als parlementair medewerker voor Kristof Calvo, een van zijn mogelijke tegenkandidaten. “Ik heb hem destijds nog zelf aangeworven”, zegt ook Vlaams fractieleider Björn Rzoska. “Dat was voor een functie als politiek opbouwwerker in Brussel. Hij stak er met kop en schouders bovenuit. En ik heb natuurlijk een neus voor talent.” (lacht)

Misdienaar

Vaneeckhout, een vader van drie uit Anzegem, leek aanvankelijk op weg naar cd&v. Als gelovige – hij was misdienaar en gaat nog steeds regelmatig naar de zondagsmis – en als hoofdleider van de plaatselijke Chiro werd hij opgemerkt door de christendemocraten. Maar Vaneeckhout koos bewust voor Groen. “Ik zie mij bij geen andere partij”, vertelt hij zelf. Bij Groen maakte Vaneeckhout er de afgelopen jaren zijn missie van om de partij op de kaart te zetten op het platteland.

Onlangs schreef hij het boek Vergeten land over hoe de politiek het platteland in de steek dreigt te laten. In Anzegem stampte hij een groene afdeling uit de grond en werd er prompt schepen.

Vaneeckhout lijkt complementair met zijn stedelijke running mate, Naji uit Molenbeek. Hierbij wordt benadrukt dat ze elkaars gelijken worden indien ze het zouden schoppen tot co-voorzitters. Naji heeft een verleden bij de Brusselse nieuwssite Bruzz en reanimeerde de lokale Groen-afdeling in Molenbeek. Behalve haar rol als adviseur bij minister Van den Brandt werkt ze als gastdocente aan de opleiding communicatiemanagement van de Erasmushogeschool. “Ze is de authentieke, groene versie van Conner Rousseau”, klinkt het in haar omgeving, toch als het over communicatie zonder veel omzien gaat. “Ze is no-nonsense, spontaan en niet op haar mond gevallen.”

Of ze die vergelijking zelf graag hoort, valt te betwijfelen. De controversiële uitspraken van de Vooruit-voorzitter over Molenbeek begin vorige week - “Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me ook niet in België” - waren voor Naji naar verluidt het finale duwtje om zich kandidaat te stellen.

Het voordeel is dat Vaneeckhout en Naji samen heel wat politieke ‘vinkjes’ verzamelen. Hij is blank, landelijk en geniet de steun van het kamp-Almaci. Zij heeft een Marokkaanse vader en Algerijnse moeder, woont al zeven jaar in Brussel (waar ze ook werd geboren) en komt uit de stal van Van den Brandt - een van de politici naar wie de laatste weken werd gekeken binnen Groen als mogelijke consensuskandidaat. Uiteindelijk bleef ze liever minister. Vorig weekend haakten ook al federaal fractieleider Wouter De Vriendt en politiek directeur Bogdan Vanden Berghe af.

Niet besmeurd

Een ander voordeel is ook dat Vaneeckhout net op tijd weg was als ondervoorzitter: hij stopte voor de gemiste ‘groene golf’ in mei 2019. Daardoor kleeft deze overwinningsnederlaag niet aan hem, in tegenstelling tot Calvo. Die was boegbeeld in de kiescampagne en ging in de laatste rechte lijn de mist in over bedrijfswagens. In zijn analyse van 2019 is Vaneeckhout bijzonder kritisch: “We moeten durven te zeggen dat 2019 niet voldoende was”, luidt het onder meer. “We moeten daar de nodige lessen uit trekken: we moeten veel complexlozer durven te zijn wie we zijn.”

Het duo Vaneeckhout-Naji wil het groene partijprogramma weer “vol trots” en “zonder al te veel bescheidenheid” uitdragen. Er is sowieso werk richting de verkiezingen van 2024. Na de moeizame herverkiezing van Almaci in 2019 en de tumultueuze aanduiding van de federale ministers - waarbij Calvo naast een functie greep - staat het zelfvertrouwen binnen Groen op een laag pitje. Zeker nu de partij ook haar begeerde kernuitstap in de federale regering heeft moeten loslaten. In de meest recente peilingen moet de partij Vooruit en PVDA-PTB laten voorgaan op links.

Voor alle duidelijkheid: de groene race is nog niet gelopen. De verwachting binnen de partij is dat nog minstens één ander duo, mogelijk rond Calvo of een outsider, zijn vinger zal opsteken. De deadline voor de kandidaturen loopt dinsdagavond af. Op 11 juni is de stemming.