Comité P vreest dat er niet genoeg interventieagenten kunnen worden opgeroepen

Voor de politiehervorming van 2001 konden er tot tachtig pelotons van 40 agenten worden gemobiliseerd. Theoretisch zouden er nu nog 54 pelotons ingezet kunnen worden, maar de reële capaciteit zou beperkt zijn tot 30 à 40 pelotons.



Het kabinet van minister Jambon zegt dat de tekorten worden weggewerkt. "In juni zijn er nieuwe agenten van de politieschool afgestudeerd en die zullen in die pelotons worden ingeschakeld. Het Comité P mag zeggen dat het zich zorgen maakt, wij zijn de tekorten aan het wegwerken", luidt het. "We zijn volop aan het aanwerven. De politiescholen zitten vol. We hebben vorig jaar 1.600 agenten aangeworven. Voor dit en de volgende jaren gaat het om 1.400 mensen", aldus de woordvoerster van de minister.