China breidt tot verrassing van VS nucleaire arsenaal fors uit

De waarschuwing over het grotere atoomarsenaal waar Peking aan werkt, is het zoveelste alarmerende signaal over China’s militaire vorderingen. Zo verbijsterde China, dat door Amerika’s inlichtingendiensten in juni werd bestempeld als de grootste bedreiging voor de VS, Washington vorige maand met een succesvolle test van een hypersonisch wapen.

De VS werken, net als Rusland, ook aan deze ‘wapens van de toekomst’ die met 6.200 kilometer per uur vijf keer sneller dan de snelheid van het geluid vliegen. Maar Washington wist niet dat China zó ver was met de ontwikkeling van dit wapen. “Een van de grootste verschuivingen in de mondiale geostrategische machtsverdeling die de wereld heeft meegemaakt”, zo noemde Amerika’s hoogste generaal Mark Milley woensdag China’s snelle militaire vooruitgang.

Het Pentagon ging er vorig jaar nog vanuit dat de Chinezen hun arsenaal kernkoppen, dat nu wordt geschat op rond de tweehonderd, in 2030 zou hebben verdubbeld. China is al jaren bezig met een ingrijpende modernisering van het leger. Maar tot verrassing van de VS hebben de Chinese generaals de nucleaire uitbreiding flink opgevoerd. Dit zou een breuk betekenen met het jarenlange beleid van Peking om een kleine atoommacht erop na te houden, voldoende om de VS en Rusland af te schrikken.

Strategie China

Chinese staatsmedia roepen echter al jaren dat Peking over duizend kernkoppen moet beschikken om een geloofwaardige afschrikking te vormen voor de VS. De Amerikanen beschikken nu overigens met 3.750 kernwapens over een aanzienlijk groter nucleair arsenaal. Het gaat hier om kernwapens die direct operationeel zijn of zijn opgeslagen. Nog tweeduizend kernwapens moeten worden ontmanteld. De Russen hebben een vergelijkbaar aantal kernwapens tot hun beschikking. Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog hadden de VS zo’n 31.000 atoombommen.

Volgens het Pentagon beschikken de Chinezen, met een nieuwe nucleaire raket die vanuit een bommenwerper kan worden afgevuurd, nu mogelijk ook over een “ontluikende nucleaire triade”. Dat betekent dat ze vanuit land, de zee en de lucht tot een nucleaire aanval kunnen overgaan. De VS en Rusland beschikken al decennialang over deze drie mogelijkheden. Ook wijst het rapport erop dat de Chinezen honderden nieuwe silo’s bouwen voor de langeafstandsraketten waarmee ze de VS kunnen treffen.

Het Pentagon tast in het duister waarom China tot zo’n forse uitbreiding van het kernarsenaal heeft besloten. Wel wordt gewezen op de strategie van Peking om in de komende jaren een van de sterkste en modernste legers van de wereld te hebben. De Chinese leider Xi Jinping zei in 2017 dat de militaire modernisering in 2035 moet zijn afgerond. Tegen 2049 moet het Volksleger volgens hem zijn omgebouwd tot eentje “van wereldklasse” die zich kan meten met die van Amerika en Rusland.

NEW: China is making rapid progress toward developing missile silos that could launch nukes. A FAS report released today by @nukestrat @mattkorda analyzes satellite images showing silo construction & mysterious new underground facilities.@planet @maxarhttps://t.co/J98S51FZRy — Federation of American Scientists (@FAScientists) 2 november 2021

‘Onwaarheden’

China verwierp donderdag de alarmerende toon van het rapport. Volgens het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken staat het vol “vooroordelen en onwaarheden”. Peking beschuldigde de Amerikanen ervan het Chinese nucleaire gevaar te overdrijven. Niet China maar de VS zouden, met hun duizenden kernwapens, volgens een woordvoerder de grootste nucleaire bedreiging voor de wereld vormen. “Wij zullen nooit kernwapens gebruiken, in welke omstandigheden dan ook”, aldus de woordvoerder.

Maar volgens de VS moet China openheid van zaken geven over de militaire opbouw. Strategic Command, het commando dat de VS moet beschermen tegen een nucleaire aanval, wees donderdag op de bouw van honderden raketsilo’s op drie locaties in het westen van China. De geheimzinnige bouw werd in de zomer onthuld door twee Amerikaanse denktanks. Een van hen, de Federation of American Scientists (FAS), concludeerde dinsdag aan de hand van satellietbeelden dat de Chinezen in rap tempo mogelijk zo’n driehonderd silo’s bouwen voor langeafstandsraketten.