Charles Michel: ‘We moeten einde maken aan oorlog die we zelf tegen natuur ontketend hebben’

“Die oorlog tegen de natuur hebben we zelf ontketend (...) We moeten nu een einde maken aan deze oorlog. Het is aan ons, als mensheid, om de wapens neer te leggen”, aldus Michel tijdens de VN-top in New York.

De huidige generatie van leiders moet de natuur, en de toekomstige generaties, een vredesverdrag aanbieden. Op dit scharniermoment zal duidelijk moeten worden welke richting de wereld uitgaat. De keuze van de EU is duidelijk voor Michel. “We willen een door rede geïnspireerde wereld, die vertrouwen geeft aan de wetenschap, die de waardigheid en de vrijheid van elke mens garandeert”, zei Michel in zijn toespraak. “We willen een rechtvaardiger en veiliger wereld. We willen samenwerking in plaats van confrontatie.” Om tot zo’n wereld te komen, kan op de Europese Unie gerekend worden, aldus Michel.

In de strijd tegen zowel de pandemie als de klimaatverandering speelt de Europese Unie een voortrekkersrol, zegt Michel. De Europese lidstaten deden de nodige inspanningen in de strijd tegen de pandemie, maar de vaccinongelijkheid blijft gigantisch, moet hij tegelijk erkennen. “We moeten nog krachtiger optreden”, zei hij.

In de strijd tegen de klimaatverandering vormt het akkoord van Parijs een “grote stap”. “Anders dan anderen hebben wij die deal verdedigd”, zei Michel. “En vervolgens hebben de 27 het voorbeeld getoond door zich voor te nemen tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Anderen hebben sindsdien ons voorbeeld gevolgd.”

Afghanistan

Los van de pandemie en de klimaatverandering vormen ook verschillende conflicten een bedreiging voor een rechtvaardiger en veiliger wereld. Michel had daarbij aandacht voor de impact van die conflicten op vrouwen, zoals in Ethiopië, de Sahel en Afghanistan. “De nieuwe situatie in Afghanistan is een mislukking voor de internationale gemeenschap”, meent Michel. “Er zullen lessen uit getrokken moeten worden. Maar het is zeker dat het einde van de militaire operatie niet het einde is van het Europees engagement voor de Afghanen.”

Michels toespraak werd in de zaal gevolgd door premier Alexander De Croo en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès. Tegen de avond (plaatselijke tijd) geeft De Croo zijn toespraak.