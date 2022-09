Chaos op de Britse financiële markten: hoe gaat premier Liz Truss dit oplossen?

Volgende week ontvangt de Britse regering een concept van de volledige fiscale prognoses van het OBR, aldus The Guardian. “Alsof je de handleiding probeert te lezen nadat je het ding hebt gebroken”, aldus een bron van de Britse regering.

Waarom is er chaos op de Britse financiële markt?

Vorige week kondigde Truss ingrijpende belastingverlagingen aan, wat bij beleggers paniek veroorzaakte over de toekomstige gezondheid van de Britse economie. Dat resulteerde in een scherpe daling van de waarde van het pond en dreef de financieringskosten van de overheid op. Het selectiecomité van de schatkist heeft daarom dringend opgeroepen het financiële overzicht van de regering, dat 23 november moet worden ingediend, een maand naar voren te schuiven. Ook wil het comité zo snel mogelijk groeiprognoses publiceren om de onrust te doen slinken.

Op woensdag was er zelfs noodzaak voor een interventie van de Bank of England, het resultaat van Kwartengs voornemen om omgerekend 50 miljard euro te gaan lenen om belastingverlagingen te kunnen financieren. Sindsdien zakte de Financial Times Stock Exchange (FTSE) met 160 punten tot 6.858, gepaard met een vergelijkbare daling van 2,4 procent in de waarde van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven.

Het gebrek aan stabiliteit in een normaal gesproken stabiel financieel centrum als het Verenigd Koninkrijk zou een waarschuwing zijn tegen het nemen van buitensporige risico’s, volgens economen en beleggersgroepen. Inmiddels is meer dan 40 procent van de beschikbare hypotheken van de markt gehaald, terwijl aanbieders grote aanbieders leningen drastisch hebben herprijsd.

Wat zal de bijeenkomst inhouden?

De bijeenkomst zal Truss de kans geven om haar dramatische economische en fiscale ontwikkelingen te bespreken, terwijl Kwarteng contact zal blijven houden met het lichaam over het prognoseproces voorafgaand aan de publicatie van de volgende cijfers.

De voorzitter van de selectiecommissie van de Schatkist, Mel Stride, vertelde The Guardian dat er een weg is om uit de huidige economische situatie voor de regering te komen, maar voegde daar aan toe: “Het is geen erg breed pad. Er is veel werk te doen. Dit is een enorme uitdaging”.

Wat zegt Truss zelf?

In plaats van met de gevestigde interviewers van BBC, ITV en Channel 4 te spreken gaf Truss interviews aan lokale BBC radio zenders, waarin ze gestaag volhield dat haar economisch beleid op de goede weg zit, ondanks de noodinterventie van de Bank of England. De effecten waren voelbaar op de internationale financiële markten en aandelen kelderden in Europa, de VS en Azië.

Van de druk trekt Truss zich weinig aan, aangezien ze niets zou veranderen en ‘bereid is om moeilijke beslissingen te nemen’. “Dit is het juiste plan dat we hebben uitgestippeld”, zei Truss tegen BBC Radio Norfolk. “Natuurlijk zullen er altijd mensen zijn die zich tegen bepaalde maatregelen zullen verzetten. En het is niet per se gemakkelijk. Maar we moeten het doen.” Toen haar werd gevraagd naar verhogingen van hypotheekbetalingen, die zullen toenemen naarmate de rente stijgt, vielen er lange stiltes. Maar ook Kwarteng dringt erop aan dat de regering “vasthoudt aan het groeiplan”.

Hoe luidt de kritiek?

Voormalige gouverneur van de Bank of England Mark Carney beschuldigde Truss haar regering van het “onderbieden” van de economische instellingen van het land: “Helaas heeft het hebben van een gedeeltelijk budget in deze omstandigheden – een moeilijke wereldeconomie, een moeilijke positie op de financiële markt, samenwerking met de bank – geleid tot behoorlijk dramatische bewegingen op de financiële markten.” Volgens hem mist de begroting ‘echte maatregelen’ die de groeiversnelling zouden stimuleren.

De chief executive van Next en Tory-collega Simon Wolfson waarschuwde dat het VK volgend jaar op een tweede kosten van levensonderhoudscrisis afstevent, aangezien de waardedaling van het pond verdere prijsstijgingen drijft. “De devaluatie van het pond lijkt de inflatie te verlengen, zelfs als de fabrieksprijzen dalen”, zei hij.

Hoe reageerde het ministerie van Financiën?

Een woordvoerder van het ministerie van Financiën reageerde: “Vorige week heeft de kanselier de eerste fase van het groeiplan van de regering uiteengezet, met meer hervormingen aan de aanbodzijde die de komende weken zullen volgen - inclusief aankondigingen over wijzigingen in het planningssysteem, bedrijfsvoorschriften, kinderopvang, immigratie, landbouwproductiviteit en digitale infrastructuur.”

“De kanselier heeft de OBR opdracht gegeven om een ​​economische en fiscale prognose te maken die op 23 november zal worden gepubliceerd. Hij zal daarnaast het begrotingsplan voor de middellange termijn van de regering opstellen, dat zal voortbouwen op de toezegging om op middellange termijn de schuld als aandeel van het bbp te laten dalen.”