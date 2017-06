Politieke crisis in Brussel en Wallonië: cdH stapt uit alle regeringen met PS

De crisis in Wallonië en Brussel lijkt compleet. De christendemocraten van cdH trekken zich terug uit de verschillende regionale regeringen in het Franstalige landsgedeelte. CdH-voorzitter Benoît Lutgen wil een breuk met de PS, die hij een "verpletterende verantwoordelijkheid" toedicht in de recente schandalen. Lutgen roept MR, Ecolo en Défi op om alternatieve meerderheden te vormen. CdH zat al sinds 2004 in de meerderheid met de PS in de Waalse en Brusselse regering.

Lutgen was naar eigen zeggen gedegouteerd door de schandalen. "De politiek moet dienen, niet zichzelf bedienen. Elk schandaal is een nieuwe handicap voor het werk van deze regering", aldus de voorzitter van cdH.