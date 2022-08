Cd&v heeft een ‘CEO’, Inge Faes: ‘Ze hebben een vroedvrouw genomen omdat het nog een moeilijke bevalling was’

“Ze hebben een vroedvrouw genomen omdat het nog een moeilijke bevalling was”, zo vertelt een betrokkene. Het heeft inderdaad even geduurd vooraleer de ‘CEO’ bij cd&v werd aangeduid. Sofie Faes (31) is van opleiding vroedvrouw. En tot een maand geleden was ze een nobele onbekende. Voor het grote publiek zal ze dat ook blijven, maar als CEO van cd&v zal zij de komende jaren de bakens bij de christendemocraten uitzetten.

Hoe hij uiteindelijk bij haar uitkwam weet ze niet. Nochtans kennen zij en Sammy Mahdi elkaar al lang, van in de tijd dat hij nog jongerenvoorzitter was. “Maar het is niet dat we elkaar in het verleden van zo nabij volgden”, geeft ze toe. De afgelopen zes jaar verdiende Faes wel haar strepen binnen de partij: als coach en coördinator van lokale partijafdelingen zag ze vanop de eerste rij wat er leefde in de partij.

Met een heuse ‘CEO’ aan het hoofd geeft Mahdi eindelijk gehoor aan de vraag van de 12 apostelen. Die twaalf subtoppers maakten in 2019, na de verkiezingsnederlaag van cd&v, al een rapport over hoe het beter kan. Eén van hun aanbevelingen was: zorg voor een modern management en duidelijke leiding. Faes wil dat nu realiseren: “Ik wil van cd&v een hechte organisatie maken, die het gemeenschapsgevoel binnen de partij aanwakkert. Belangrijk is om snel knopen te kunnen doorhakken en een duidelijke visie te verkondigen: waar willen we naartoe?”

Niet nieuw

Voorzitter Joachim Coens aarzelde om die verandering door te voeren: hij behield grote delen van de oude partijstructuur. Mahdi zet nu wel door met zijn keuze voor een CEO en politiek directeur. Al is dat ook geen volledig nieuw verschijnsel in de Wetstraat: elke partij heeft wel één of meerdere topfiguren aan het hoofd. Het lot van de voorzitter en de directeur is vaak nauw met elkaar verstrengeld: vertrekt de ene, dan volgt de andere. De voorzitter kiest zijn eigen entourage. Sinds de nieuwe generatie partijvoorzitters aantrad, zijn er de laatste jaren dus ook heel wat wissels geweest aan het hoofd van de Vlaamse partijen.

Sammy Mahdi zei al in 2019 dat cd&v een ‘lean, mean, fighting machine’ moest worden. Met zijn ingrepen in juli brengt hij die machine in stelling. Maar interne partijverandering is een traag en moeilijk proces. Cd&v is ook een partij die niet snel medewerkers aan de deur zet omdat ze al lang meedraaien of al jaren trouw zijn. Mahdi probeert daar korte metten mee te maken en hen er nu wel uit te filteren. Maar het wordt voor cd&v nog een uitdaging om de keuze voor meer centrale aansturing te verzoenen met de beloofde grotere inspraak voor de burgemeesters en lokale afdelingen.

Nu ook cd&v zich omtovert tot een moderne organisatie is er een duidelijke trend gaande in de Wetstraat. Bij andere partijen zoals Vlaams Belang en Vooruit houdt de partijleiding ook strak de teugels in handen en stroomlijnt men de communicatie. Faes wil eenzelfde weg bewandelen: “We hebben nood aan een kleiner management met intern een snellere informatiestroom en betere communicatielijnen onderling.” Sneller en wendbaarder zijn, dat kan maar als je met een beperkt aantal personen beslist. Faes: “Politiek is altijd teamwork. Voor mij is dat in eerste instantie met de partijvoorzitter en de politiek directeur Frederik Vermeulen. Daaronder zitten nog vier managers: samen vormen we een hecht team van zeven.”