CD&V blijft meerwaardebelasting verdedigen: "Tot in zeer liberale landen is dit de normaalste zaak"

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) was deze week in een rapport positief over de groei van de Belgische economie. Wel stelde de organisatie dat er nog ruimte is om een vermogenswinstbelasting te koppelen aan een hervormde vennootschapsbelasting.

De CD&V pleit al lang voor een dergelijke belasting, maar vindt daarvoor geen steun bij de andere coalitiepartijen.

"In elk normaal belastingsysteem, waar men geen taboes heeft, is een taxatie van vermogenswinsten en meerwaarden de normaalste zaak, zelfs tot in zeer liberale rechtse landen", reageerde Geens in De zevende dag. "Bij ons kan dat niet om allerlei redenen. Ik zou graag willen dat het uit de taboesfeer gehaald wordt."