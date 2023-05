Caroline Gennez (Vooruit): ‘Ik ben geen Conner, hè. Ik zeg dat zonder enige frustratie’

De wereld en zijzelf leken er vrede mee te hebben dat de carrière op de voorste rijen van de politiek voor Caroline Gennez (47) afgerond was. Tot Conner Rousseau haar, in nood, alsnog minister maakte. ‘Ik ben blij dat ik me weer trots mag voelen over waar ik voor sta.’

Voor een socialist zal 1 mei altijd een hoogdag zijn, maar er zijn de voorbije jaren wel Feesten van de Arbeid geweest waar Caroline Gennez zich met slepende voeten naartoe begaf. Als partijleider keek ze na de vrolijk paarse Teletubbie-jaren onder Steve Stevaert toe op de gestage, schijnbaar onstuitbare neergang van het Vlaamse socialisme. Dan moest ze de moed erin houden in een zaal vol somberende militanten, en vervelende vragen van journalisten beantwoorden over haar verantwoordelijkheid in de teloorgang van links.

Die tijd lijkt voorbij. Onder leiding van Conner Rousseau stoomt de partij weer op. En verrassend genoeg staat ook Gennez weer mee op de boeg, sinds ze eind vorig jaar Meryame Kitir kwam vervangen als federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk Beleid.

“Het wordt nog eens een echt plezante 1 mei”, zegt ze meteen zelf. “De partij zit in de lift, er leeft een goed gevoel. Meer mensen zijn bereid om te luisteren als we iets te zeggen hebben. Geloof me, ik heb het anders meegemaakt. (glimlacht) Ik klaag niet, ik ben blij dat ik me weer trots mag voelen over waar ik voor sta.”

Is het niet een tijdlang onhelder geweest waar uw partij voor staat?

“Wij staan al meer dan een eeuw voor hetzelfde engagement: de droom mogelijk maken van gewone mensen die vooruitgang willen boeken in het leven. Daar zijn we ook nu volop mee bezig. Wij zeggen tegen mensen: wij staan aan uw kant. Op ons kun je rekenen, ook als het moeilijk gaat. Nergens in Europa is de koopkracht van de mensen zo goed beschermd als hier. Daar ben ik ronduit trots op. Het contrast met het palmares van de Vlaamse regering is groot.”

Decennialang zat de sociaaldemocratie in het defensief. Behouden wat er is, was het hoogst haalbare. Dan kun je toch alleen maar verliezen?

“Daar ben ik het mee eens. Kijk naar Delhaize, een voorbeeld van hoe je een welvaartsstaat níét uitbouwt. Ik ben een trouwe Delhaize-shopper. Winkelpersoneel dat ik al 20 jaar ken heb ik met tranen in de ogen zien staan. Ze voelen zich behandeld als vuil dat je aan de deur zet, terwijl zij ook al inspanningen geleverd hebben. Waar is de verantwoordelijkheid van het management dat naast de Delhaize in Mechelen een even grote concurrent − Albert Heijn − bouwt? Van die strategie zijn gewone werkmensen de grote dupe.

“Natuurlijk mag een bedrijf hervormen om concurrentieel te blijven, maar de bedrijfswinst van Ahold toont dat er ruimte is om ook het personeel te geven waar het recht op heeft. De vragen van het Delhaize-personeel zijn helemaal niet uitzinnig: ze willen een job waarvan ze kunnen leven, met een deftige sociale bescherming. Het is treurig dat daar zelfs geen deftig gesprek over mogelijk is.”

Het valt op dat uw partij weer wat vocaler is in dergelijke kritiek op het economische systeem. Dat is lang anders geweest.

“Wij hebben altijd aan de kant van de gewone man gestaan, maar de context is veranderd. De druk wordt groter, en dus moet onze stem luider klinken en onze oplossing radicaler. Niet alleen bij Delhaize staan rechten onder druk. Jonge mensen vertellen me dat ze van het ene interimcontract in het andere tuimelen. Ze worden van stage naar stage gestuurd. Niet alleen bij jongeren zonder diploma is dat een probleem, maar ook bij wie langer gestudeerd heeft.”

U zei dat de partij er beter aan toe is dan een paar jaar geleden. Hoe komt dat?

“De komst van Conner Rousseau. Simpel. (lacht) Het is straf om te zeggen dat een jonge gast die bij zijn aantreden nog niet eens 30 was zo’n wereld van verschil kan maken. Maar het is zo. Conner heeft zelf gezegd dat de partij een elektroshock nodig had. Hij heeft die durven geven en daarvoor verdient hij alle krediet. Wat hij doet, kun je niet zomaar onder de term vernieuwing of verjonging vatten. Iedere voorzitter doet dat. Conner doet het op een manier die ook oudere mensen in de beweging enthousiast maakt. Ik bewonder zijn nuchtere kijk: werkt het, dan doen we het. En hij weet door zijn manier van zijn en babbelen de interesse te wekken van mensen die ons allang opgegeven hadden.”

‘Mensen waren het soms niet eens met mij als voorzitter, maar dat vertelden ze mij niet. Het lag vast ook aan mij, hoor.' Beeld Illias Teirlinck

Hoe duurzaam is die hype?

“Ik ben het niet eens met die oppervlakkige lezing van zijn succes. Hij is wie hij is, maar mensen luisteren niet alleen naar hem, maar naar de boodschap van de hele partij. Ze luisteren zelfs naar mij. (lacht) Kijk naar Frank (Vandenbroucke, red.). Je kunt je toch geen grotere antipode van Conner voorstellen? Toch komen ze blindelings overeen.

“Conner heeft mij naast Frank in de regering gezet. Ik moet u onze voorgeschiedenis niet in herinnering brengen (sp.a-voorzitter Gennez schoof in 2009 Vandenbroucke aan de kant, red.). Alle andere voorzitters zouden daar in een boog rondgelopen zijn. Conner niet, en kijk: het werkt. Ook dat is zijn verdienste: alle neuzen staan weer in dezelfde richting, niemand zit nog vast in de oude conflicten. Ik ga niet liegen: ik had zelf nooit gedacht dat dit zou kunnen. Dit geeft hoop voor het hele politieke bedrijf.”

Zelf bent u ook voorzitter geweest, maar dat liep minder goed.

“De situatie was anders. We waren nog groter en kwamen uit een bloeiperiode onder Stevaert. De partij was toen een verzameling van koninkrijkjes met mensen die allemaal wisten hoe het beter moest. De verkiezingsresultaten waren nog redelijk oké, maar van de eensgezindheid van vandaag kon ik alleen maar dromen. Mensen waren het soms niet eens met mij, maar dat vertelden ze mij niet. Ze liepen ermee naar de krant, vaak anoniem. Dan kun je moeilijk praten. Het lag vast ook aan mij, hoor. Ik ben geen Conner, hè. Ik zeg dat zonder enige frustratie. Het is fijner om in de huidige omstandigheden aan politiek te doen.”

Er zijn ook progressieven die Rousseau minachten. Bijvoorbeeld voor zijn standpunten over migratie of inburgering.

“Wat wij daarover zeggen is nochtans erg sociaal en links. Uiteraard zullen we in dit land altijd de rechten op bescherming garanderen van wie vervolgd wordt in eigen land, of wie moet vluchten voor oorlog of conflict. Anderzijds kun je niet ontkennen dat asielrecht soms misbruikt wordt, terwijl de arbeidsmigratiepoort niet goed werkt. We hebben een lange lijst knelpuntberoepen, dus er zijn kansen om hier een leven op te bouwen. Maar niet op de manier waarop het nu gebeurt. Kijk naar de bouw, waar in sommige gevallen mensen zonder rechten of statuten uitgebuit worden. Dat is geen migratie, dat is sociale dumping.

“Of neem gezinshereniging. Geen probleem mee, maar als je je leven hier wil uitbouwen omwille van de liefde, doe dan op zijn minst de moeite om hier ook te werken en je in de samenleving te integreren. Dat is geen rechtse praat, dat is een emanciperend verhaal.”

Zeggen dat je je in de straten van Molenbeek niet in België voelt, is dat wel rechtse praat?

“Ach, ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is, zeker? Ik zou het zo niet geformuleerd hebben, maar ik begrijp Conners punt wel. Niemand wordt er vrolijk van in een wijk te wonen waar de helft of meer van de mensen werkloos is. Dat benoemt Conner zonder veel taboes.”

Rousseau − enfin, officieel de koning − heeft ook u benoemd, als vervanger van Meryame Kitir. Uw eerste werk was crisismanagement in een kabinet dat slecht functioneerde. Hoe pakte u dat aan?

“Ik had het voordeel dat ik hier zo goed als niemand kende. Ik kon met een open blik beginnen, niemand hoefde te vrezen dat er een voorgeschiedenis meespeelde. Van bij aanvang heb ik veel goede wil ervaren. En er moest ook hard gewerkt worden, natuurlijk.”

Waarom lukte dat bij uw voorganger dan niet?

“Ik kan daar weinig over zeggen, want ik was er niet bij. Ik heb altijd goed opgeschoten met Meryame, nu nog. Ik ben blij dat ze weer op haar pootjes valt in de Kamer. Misschien was dit niet de meest vanzelfsprekende functie voor haar. Ook ik moet hier nog elke dag bijleren.”

Toen u stopte als voorzitter, hoopte u op een ‘toffe ministerpost’. U hebt er 12 jaar op moeten wachten, maar is het een beetje tof op Ontwikkelingssamenwerking?

“Ik vind van wel! (lacht) Solidariteit is altijd het cement van mijn engagement geweest, en het is ook de kern van deze bevoegdheid. Ook in Congo of Oeganda kunnen we het leven van gewone mensen verbeteren. Vandaar onze focus op onderwijs en welzijn en met name op de emancipatie van jonge vrouwen. Het is verontrustend in hoeveel landen hun rechten weer onder druk staan. In autoritaire, conservatieve regimes zijn vrouwen altijd het eerste slachtoffer. Ook in het Westen − denk aan het ontsporende abortusdebat in de VS. Als we Dries Van Langenhove laten doen, komt dat ook naar hier.

“Ontwikkelingssamenwerking speelt zich niet in het luchtledige af. Het is ook klimaatbeleid. De grootste klimaatfondsen zitten bij ons. In de Sahel zijn 600.000 boeren van hun akkers verdreven door de droogte. Wij zetten nu in op herbebossing. Het is ook welbegrepen eigenbelang. Als we die mensen in de Sahel aan hun lot overlaten, moeten we niet verbaasd zijn dat ze straks hier staan.”

U bent de echte klimaatminister van de federale regering!

“Maak dat er nu ook weer niet van. (lacht uitbundig) Wij werken erg goed samen met collega Khattabi (Zakia Khattabi, minister van Klimaat, Ecolo, red.). We vullen elkaar goed aan: wij kunnen concrete projecten steunen, zoals in Mozambique. We gaan daar het lokale KMI herinrichten, met een early-warningsysteem voor orkanen. Daar redden we mensenlevens mee.

‘In autoritaire, conservatieve regimes zijn vrouwen altijd het eerste slachtoffer. Als we Dries Van Langenhove laten doen, komt dat ook naar hier.' Beeld Illias Teirlinck

“Ook mensenrechten blijven een pijler. Congo kent een van de grootste humanitaire crises ooit, terwijl in andere Afrikaanse landen Rusland met fake news het Westen probeert zwart te maken om een eigen invloedssfeer uit te bouwen. Met tragisch gevolg, zoals nu weer in Soedan blijkt. Daarom is het belangrijk dat wij op het terrein aanwezig blijven, om het tegenverhaal te blijven vertellen. Mensenrechten zijn geen luxe; je kinderen, ook je dochters, naar school sturen is je beste verzekering tegen armoede.”

U was in Oeganda toen de anti-lgbtq+-wet goedgekeurd zou worden. Daar sta je dan, met je mensenrechten.

“We hebben onmiddellijk het programma omgegooid en onze diepe afkeuring laten blijken. We hebben de regering laten weten dat wij in onze projecten geen discriminatie tegenover lgbtq+-mensen zullen dulden. Er ontstaat in Afrikaanse landen een bizarre alliantie van lokale leiders met Amerikaanse rechtse evangelistische christenen, met als gemeenschappelijke missie dat meisjes en vrouwen geen rechten hoeven te hebben. Daar ga ik graag tegen in.”

Ook hier hoor je, bijvoorbeeld bij Mark Elchardus, weleens de analyse dat die nadruk op mensenrechten een hedendaagse vorm van kolonialisme is. We dwingen een ander ‘onze’ waarden op.

“Pardon, dat zijn niet ‘mijn’ waarden. Het zijn universele waarden. Het is niet zo dat wij betuttelend voorwaarden opleggen die ons goed uitkomen. We helpen het klimaatbeleid in de Sahel niet om hier de toffe groene jongen uit te hangen, maar omdat de mensen dat zelf als prioriteit naar voren schuiven. Samenwerking met China of Rusland kent een veel hogere prijs. China komt je land leegroven, Rusland stuurt gewapende milities om autoritaire leiders aan zich te binden. Denkt u dat een Malinees vriendelijk weigert als u hem de kans geeft om veilig zijn mening te geven? Het is juist arrogant om te denken dat alleen wij dat belangrijk vinden.”

De aanpak van China of Rusland lijkt wel te werken. Buiten Europa valt het flink tegen met de solidariteit met Oekraïne.

“Ik begrijp de frustratie in die landen. In de meeste Europese landen is de voorbije jaren méér geïnvesteerd in internationale hulp, maar dan wel in Oekraïne en vaak ten koste van Afrikaanse partnerlanden. Die landen weten dat ook. België speelt het keurig: de extra inspanning voor Oekraïne is ook echt een extra, die niet ten koste gaat van reguliere ontwikkelingssamenwerking. Niet alle landen doen het zo, en dus is het Zuiden de dupe. Zij dragen de gevolgen van de oorlog: voedselschaarste, meststoffen die niet meer toekomen,...”

Het Europese beleid is ook gewoon hypocriet. Terwijl wij covid-vaccins oppotten, kreeg het Zuiden er amper toegang toe. En het extra gas in onze reserves was eigenlijk bedoeld voor landen als Pakistan, die uit de markt zijn geprijsd.

“In een pandemie komt het slechtste in de mens naar boven: mensen hamsteren en overheden hamsteren. Landen in het Zuiden zijn daar bijzonder boos over, en terecht. En opnieuw moet ik zeggen dat de Belgische regering daar wel een punt van gemaakt heeft. Nog onder Meryame is een prioriteit gemaakt van solidaire toegang tot vaccins via decentrale productie.”

Een aantal Europese regeringen, waaronder de sociaaldemocratische Deense, willen vluchtelingenopvang in Rwanda uitbouwen. Goed idee, vindt Theo Francken (N-VA). Wat vindt u?

“Een slecht idee. Omdat het niet werkt. Het doet me plezier dat de Denen al terugkrabbelen. Blijven de Britten nog over, die nog geen enkele asielzoeker tot daar hebben gekregen, ook al hebben ze intussen wel al 120 miljoen pond uitgegeven. Het Britse migratiebeleid is sinds de brexit een grote catastrofe. Nog nooit zijn zoveel illegale migranten daar aangekomen, terwijl de brexit dat juist zou verhinderen. Duizenden vluchtelingen zitten er op hotel.

‘Delhaize-personeel dat ik al 20 jaar ken heb ik met tranen in de ogen zien staan. Ze voelen zich behandeld als vuil dat je aan de deur zet.' Beeld Illias Teirlinck

“Maar goed, ook de EU moet eindelijk eens de chaos van haar eigen beleid aanpakken. Voer een gemeenschappelijk beleid van arbeidsmigratie. Laat mensen al dan niet tijdelijk hier komen werken en bijdragen aan onze welvaart. En laten we aan een efficiënte maar menselijke aanpak van illegale migratie werken, met gemeenschappelijke procedures en een helder perspectief op terugkeer.”

Een strénger perspectief?

“Dat zal inderdaad strenger moeten dan het nu is. Als je spreekt over het vertrouwen in de democratische politiek: dit laten betijen is echt funest voor dat vertrouwen. Tien procent van de mensen in ons opvangnetwerk zit daar al vier jaar. Dat gaat niet. Zo kun je bezig blijven. Je weet dat er mensen zijn die je momenteel niet teruggestuurd krijgt. Goed, we kunnen toch iets beter met en voor hen doen dan hen in een tentenkamp aan het Klein Kasteeltje achterlaten?”

Asielrecht en ook ontwikkelingssamenwerking worden niet langer vanzelfsprekend gevonden. Bij een groot deel van de bevolking is ‘eerst onze mensen’ mainstream geworden.

“Het doet me denken aan een kind dat de ogen sluit en hoopt dat de problemen dan wel vanzelf weggaan. De ellende van de wereld kan heel snel de onze worden. Klimaat is daar een krachtig voorbeeld van. De Congolese wouden zijn de longen van de wereld. Als daar massaal bomen gekapt worden, wordt de lucht hier slechter.

“Het cynische is dat rechtse en radicaal-rechtse politici dat weten. Zij kapitaliseren juist op het onbehagen. Een oplossing is wel het laatste wat ze willen.”

Met de oorlog tegen woke heeft rechts een nieuw front van onbehagen geopend. Ook uw voorzitter vond ‘wokers’ weleens ‘even onverdraagzaam als de extremen’.

“Het hangt ervan af hoe je ‘woke’ definieert. Als je daarmee bedoelt dat we empathisch moeten zijn voor mensen met een andere achtergrond, en waakzaam voor elke vorm van discriminatie, kan ik me daar in vinden. Maar als het een strikt identitair slachtofferverhaal wordt, heb ik het er ook lastig mee. Het is beter om mensen naar de toekomst te laten kijken dan vast te draaien in het verleden. Ik ben radicaal tegen discriminatie, maar even radicaal voor universalisme. Mensenrechten en sociale bescherming zijn universele rechten.”

U verschijnt nu weer op het politieke voorplan, na tien jaar in de luwte. Kunt u zich nog opladen voor zulke cultuuroorlogjes?

“Ach, het was vroeger ook al geen stiel voor blozende maagden. Wat er wel veranderd is, is die nieuwscyclus van 24 uur op 24, zeven dagen op zeven. En dan heb ik het nog niet eens over de Twitterbubbel waarvan je als politicus alleen maar ongelukkig kunt worden. Dat jachtige tempo doet ons van incident naar incident lopen. Dat is dodelijk vermoeiend.

“Onze partij heeft zich in het verleden ook te veel laten meeslepen in die ratrace, die aandrang om te schieten op al wat beweegt. Dat doen we nu beter. Neem de hervorming van de parlementaire pensioenen. Ons voorstel ligt al klaar sinds de vorige regeerperiode, dus gaan we ons niet laten opjagen. Wie wil hervormen zal in ons een partner vinden, maar we hoeven nu niet alles te laten vallen om rap-rap een voorstel in elkaar te husselen.”

Generatiegenoten van u, van John Crombez (Vooruit) tot Valerie Van Peel (N-VA), haken wel af. U leek mentaal ook een tijdje weg uit de toppolitiek.

“Ik ben wel altijd in het parlement blijven werken, en het is een beetje beledigend voor het mandaat om dat afhaken te noemen. Maar ik begrijp wat u bedoelt. De voorbije tien jaar heb ik één groot interview gehad, in uw krant met Joël De Ceulaer, over ventilatie op school. (lacht) Ik heb de aandacht niet gemist. De periode van het voorzitterschap was zwaar en dus was ik niet rouwig om de luwte te kunnen opzoeken. Als het bij die luwte was gebleven, was het voor mij ook prima geweest.”

Begrijpt u dat anderen wel afhaken?

“Toch wel. Ik zit wat anders in elkaar, denk ik. Ik heb ook mijn ontgoochelingen gehad, moeilijke momenten waarop alles lijkt tegen te zitten. Maar ik kan dat nogal makkelijk van me afschudden. In deze stiel is dat mijn geluk.

BIO • geboren op 21 augustus 1975 in Sint-Truiden • 2003-2007: ondervoorzitter sp.a • 2004-2007: fractievoorzitter Vlaams Parlement • 2007-2011: partijvoorzitter sp.a • 2007-2012: schepen in Mechelen • 2014-2022: Vlaams Parlementslid • 2022-heden: Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid

“Voor mij telt impact hebben, niet het postje. Ook vanuit het parlement kon ik impact hebben. Ik wil dus niet mee lopen somberen dat alles reddeloos verloren is. Het loont nog altijd de moeite om je voor de nationale politiek te engageren. Er zijn nog stenen genoeg om te verleggen in de rivier. Maar je moet wel tegen een stoot kunnen, en voor een vrouw zal dat vaak een vrouwonvriendelijke stoot zijn. Daar moeten we niet onnozel over doen. ”

Het is eens een ander geluid. Soms lijkt de halve Wetstraat wel naar een burn-out te neigen, gekneld tussen de spektakelpolitiek en het wantrouwige volk.

“We doen het onszelf soms ook aan. De manier waarop nu de details van het parlementaire statuut naar buiten sijpelen, lijkt op masochisme. Jongens toch, los dat ineens op, trek dat gelijk, haal er de zotternijen uit. Niemand vraagt nog om die excessen. Nu blijft dat maar duren.”

U zou het jongeren nog altijd aanraden om in de politiek te gaan?

“Natuurlijk wel. Engageer je. Wees verontwaardigd. Indignez-vous, zoals Stéphane Hessel schreef. En gebruik die verontwaardiging om dingen in beweging te zetten. Als er voor je deur een stoeptegel los ligt, kun je een boze rant over de politiek op Facebook zetten, of je kunt je engageren voor een beter bestuur met veilige trottoirs. Je kunt dingen veranderen, zelfs in een bonte coalitie met partners die totaal anders naar de wereld kijken.”