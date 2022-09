Burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren opnieuw onder vuur na ‘leugens’ over onderzoek Comité P

Dinsdagavond boog de politieraad van de zone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken zich in spoedzitting over de wantoestanden bij het lokale politiekorps. Het onderzoek startte naar aanleiding van gelekte beelden van een masturberende man in een Truiense politiecel.

Uit onderzoek van Comité P bleek dat de betrokken inspecteur al heel wat op zijn kerfstok had. Zo filmde hij ook een naakte asielzoeker op de achterbank van een combi en loopt er parallel een strafonderzoek voor onder andere feiten van racisme, voyeurisme, discriminatie en politiegeweld. De inspecteur werd deze zomer uit zijn ambt ontslagen. Door het tuchtonderzoek kwam ook een tweede persoon in opspraak.

Breder onderzoek

Naast een onderzoek naar de twee individuele dossiers voerde het Comité P ook een breder onderzoek naar de werking van de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken. De vraag is namelijk of het om alleenstaande uitwassen gaat of om bredere normvervaging en een gebrek aan integriteit binnen het korps.

Politieraadslid Carl Nijssens. Beeld Karolien Coenen

Dinsdagavond werd de politieraad bijeengeroepen om dat rapport van het Comité P te bespreken. “De resultaten van het onderzoek moesten volgens Comité P namelijk dringend onder ogen van de politieraadsleden komen”, vertelt raadslid Carl Nijssens (CD&V). “Dinsdagavond kwamen we samen in de verwachting dat we het volledige dossier voorgelegd zouden krijgen, maar in de plaats schotelde Veerle Heeren ons een PowerPoint voor met 13 aanbevelingen voor onze politiezone. Het rapport zelf en de conclusie ervan, kregen we niet te zien.”

“Natuurlijk bleven we allemaal met veel vragen achter. Zouden we vandaag het rapport niet te zien krijgen, zoals ons via mail verteld was? Waarop Veerle Heeren (de voorzitter van de politieraad, red.) en de korpschef ons vertelden over een ‘verbod’ van Comité P om het document met de andere raadsleden te delen. Uiteindelijk zijn we vertrokken zonder kopie van het rapport en zonder enig idee wat er precies instond.”

Woensdagochtend besluit Carl Nijssens Comité P zelf te contacteren. “Ik heb hen gevraagd om dat rapport wél te mogen inlezen en kreeg in de namiddag al antwoord dat dat inderdaad toegestaan was. Dat zogezegde ‘verbod’ dat door Comité P opgelegd werd, blijkt dus een grote leugen en dat terwijl het dossier net draait rond integriteit in de politiezone”, zegt Nijssens.

“Achteraf blijkt dat Comité P dinsdagnamiddag, net voor de politieraad, de vraag kreeg van het hoofd van de politieraad of ze de inhoud van het rapport wel degelijk mochten delen met alle raadsleden. Waarop Comité P reageerde dat het net heel belangrijk is dat alle politieraadsleden op de hoogte zijn van de inhoud van dat onderzoek.”

Spoedvergadering

Intussen kregen de raadsleden van politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken opnieuw een uitnodiging voor een dringende vergadering. “Maandag komen we dus opnieuw samen om de inhoud van het rapport écht te bespreken. Maar er is wel degelijk gelogen geweest en dat is niet oké. Er wordt een onderzoek gedaan inzake integriteit,” zegt Nijssens. “Dan vind ik het heel erg dat bepaalde informatie bewust achtergehouden wordt.”