Burgemeester Grobbendonk over Franse Revolutie: "U weet hoe dat afgelopen is. Met terreur, dictatuur en guillotines"

Communisten dus, volgens de burgemeester. Hoezo? "Indien u de website bekijkt, en u bekijkt het model waarrond men wil werken... Dat is een volledige kopie van wat er gebeurd is in 1789 bij de Franse Revolutie, waarbij men ook de macht terug aan het volk wilde geven. Dat waren communisten daar, en u weet hoe een en ander afgelopen is: met terreur, met dictatuur en met guillotines."