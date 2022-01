▶ Burgemeester en schepen Zwijndrecht in PFOS-onderzoekscommissie: ‘Op geen enkel moment gealarmeerd over gezondheidsrisico’

De onderzoekscommissie, die zich buigt over de PFOS- en PFAS-problematiek in het algemeen en over de PFOS-vervuiling rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht in het bijzonder, nadert stilaan de laatste rechte lijn. Vandaag is de commissie dus gestart met het politieke luik van de hoorzittingen. De gemeente Zwijndrecht mocht de spits afbijten. De geplande zitting met de stad Antwerpen in de namiddag moet door de corona-isolatie van burgemeester Bart De Wever (N-VA) uitgesteld worden naar vrijdag.

Veeg uit de pan

De gemeente Zwijndrecht heeft van de hogere overheden of van de bevoegde Vlaamse instanties alvast “nooit een melding gekregen” dat de PFOS-vervuiling door chemiebedrijf 3M een gezondheidsrisico vormde voor de bewoners, zeiden de burgemeester en eerste schepen maandag. Ook 3M zelf kreeg een veeg uit de pan.

Burgemeester Van de Vyver en schepen Vervaet, allebei van Groen, waren duidelijk: “Nooit hebben wij enige melding gekregen van instanties of overheden die bevoegd zijn voor milieu-inspectie of -handhaving dat er een gezondheidsrisico was”, aldus Van de Vyver. “Wij weten sinds 2000 heel wat over de PFOS-verontreiniging door 3M. Maar wij werden op geen enkel moment gealarmeerd over een risico voor de gezondheid van onze mensen”, vulde schepen Vervaet aan.

Burgemeester André Van de Vyver en schepen Steven Vervaet. Beeld Photo News

Ook het veelbesproken rapport uit 2017 van toxicoloog Jan Tytgat, met daarin onder meer adviezen over het eten van eieren en het gebruik van putwater, is volgens Vervaet niet aan de gemeente bezorgd. “We hebben dat pas in juni 2021 gekregen”, zei Vervaet.

Gealarmeerd door milieuactivist

Volgens Van de Vyver en Vervaet is het milieuactivist Thomas Goorden geweest die de gemeente in 2021 heeft gealarmeerd over de mogelijke risico’s van de verontreiniging. “We hebben toen onmiddellijk gereageerd, hebben bodemstalen laten nemen en toen is de bal aan het rollen gegaan”, aldus Van de Vyver.

Volgens schepen Vervaet is Zwijndrecht door andere overheden en instanties te lang in het ongewisse gelaten over de gezondheidsrisico’s. “Wij vertrouwen erop dat de Vlaamse instanties die in het leven geroepen zijn om milieu, mens en gezondheid te bewaken, over relevante informatie beschikken en die met ons delen. Wij vertrouwden daarop, en wij hopen dat in de nabije toekomst opnieuw te kunnen doen”, klonk het.

‘Probleem geminimaliseerd’

Maar ook 3M zelf kreeg een veeg uit de pan. “Wat ik 3M bijzonder kwalijk neem, is dat ze hun communicatie naar de buitenwereld hebben dichtgetimmerd en het probleem hebben geminimaliseerd. Dat is niet wat ik verwacht van een chemiebedrijf”, zei Vervaet. “Als een farmabedrijf een product op de markt brengt, moet alles in de bijsluiter staan. In de chemie is het blijkbaar zo dat men gaandeweg bijstelt als er problemen opduiken”.

Vervaet verwijt 3M ook dat het informatie “achterhoudt” en “selectief citeert” uit wetenschappelijke studies. “Dat is heel kwalijk”, aldus nog Vervaet.