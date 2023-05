Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) wil Oostendse stadslijst vormen met Groen en cd&v

De drie huidige bestuurspartijen (de vierde - N-VA - doet niet mee) roepen zaterdag hun leden samen om het nieuwe ‘stadsproject’ te bespreken. Achter de schermen zijn er al maandenlang gesprekken bezig over een samenwerking bij de lokale verkiezingen. Zaterdag zal ook de naam van het stadsproject gelanceerd worden. Voorlopig blijft die geheim.

“Iedereen wist dat er gesprekken bezig waren en die hebben nu resultaat opgeleverd”, zegt de liberale burgemeester Bart Tommelein. “De bedoeling is trouwens dat we naast de drie partijen ook nog een aantal onafhankelijke nieuwkomers aan onze lijst toevoegen, zodat we volgend jaar echt een politiek neutraal project kunnen voorstellen aan de Oostendenaar.”

Gemeentedecreet

Sinds 2019 wordt Oostende bestuurd door een coalitie van Open Vld, N-VA, Groen en cd&v. Daarvoor was er een paarse coalitie aan de macht. “We hebben een grote vernieuwing in gang gezet in Oostende en we willen hiermee doorgaan na 2024”, reageert Wouter De Vriendt, fractieleider van de groenen in de Kamer en Oostends boegbeeld van de partij. “Er is een enorme verbetering merkbaar rond armoede en mobiliteit. We willen zeker niet terug naar het verleden.”

Het nieuwe Vlaamse gemeentedecreet bepaalt dat de lijst die de meeste stemmen haalt voortaan twee weken het initiatief krijgt om een coalitie op de been te brengen. Binnen deze coalitie zal de stemmenkampioen van de grootste lijst automatisch de sjerp krijgen. Deze semirechtstreekse verkiezing van de burgemeester moet de kiezer meer macht geven. Tegelijk zorgt het lokaal voor politieke frontvorming. In Gent bijvoorbeeld trekken de liberalen en socialisten samen naar de kiezer als ‘Voor Gent’.

“De krachten bundelen, ik vind dat iets positiefs”, zegt De Vriendt. “De politiek heeft baat bij meer samenwerking, en minder geruzie.” Tommelein beaamt dit: “Het is een belangrijk signaal dat drie bestuurspartijen samen door willen.”