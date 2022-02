Btw-verlaging op elektriciteit en cheque van 100 euro: zo verlaagt de regering uw energiefactuur

Het akkoord wordt deze ochtend om half tien gepresenteerd tijdens een persconferentie op het kabinet van de premier.

Volg de livestream vanaf 9.30 uur:

De beslissingen:

1. Sociaal tarief voor kwetsbaren wordt verlengd

De regering is allereerst overeengekomen dat het uitgebreide sociaal tarief, waarvan ongeveer één miljoen gezinnen met een laag inkomen genieten, verlengd wordt. De maatregel zou op 31 maart verstrijken, maar wordt nu aangehouden tot 31 juli.

2. Btw op elektriciteit gaat omlaag

Na wekenlange discussies is er nu een akkoord om de btw op elektriciteit vanaf 1 maart tot 1 juli te verminderen van 21 tot 6 procent. Het waren de regeringspartijen Groen, Vooruit en CD&V die de afgelopen dagen pleitten voor de belastingsverlaging. Voor gas blijft 21 procent btw gelden.

Vervolgens zal er ook een btw-hervorming op poten worden gezet die gebaseerd zou worden op een cliquetsysteem dat de energiefiscaliteit kan moduleren via de accijnzen. Dat systeem laat toe dat de accijnzen stijgen zodra de brandstofprijzen onder een bepaald niveau dalen, en omgekeerd. Hoe die accijnsverhoging precies in zijn werk zal gaan, is nog onduidelijk. Op 1 maart zullen ministers Van Peteghem en Van der Straeten dat voorleggen aan de rest van het kernkabinet. Ze krijgen dus nog een maand de tijd.

3. Energiecheque

Elk gezin krijgt een energiecheque van 100 euro, zo is er ook een tegemoetkoming voor wie bijvoorbeeld verwarmt met aardgas of stookolie. Het was regeringspartij Open Vld die inzette op deze maatregel.

Verder ook beslist: de mini-taxshift

Er komt een kleine belastingverlaging. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wil de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid - een oude belasting - schrappen. Die verlaging wordt gefinancierd door de introductie van een vliegtaks en een verhoging van de accijnzen op tabak.

De minimumlonen worden opgetrokken van 1.699 naar - met de indexering erbij gerekend - 1.800 euro.

Moeilijke bevalling

De onderhandelingen duurden tot diep in de nacht voort. Rond half drie ‘s nachts kwam het verlossende nieuws dat er een akkoord werd gesloten. Dat is juist op tijd, aangezien Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) en vicepremiers Sophie Wilmès (MR) en Pierre-Yves Dermagne (PS) morgen met de koning en de koningin naar Oman en de Verenigde Arabische Emiraten trekken.

Er was dan ook dringend nood aan een akkoord. De energieprijzen swingen sinds enkele maanden de pan uit en stijgen nog steeds. Zo is de prijs van aardgas gestegen met gemiddeld 150 procent in vergelijking met vorig jaar. Wie verwarmt met elektriciteit betaalt gemiddeld 70 procent meer dan een jaar geleden.

Alle maatregelen samen van het nieuwe akkoord kosten meer dan 1 miljard euro.