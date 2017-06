Brusselse ziekenhuizen in het vizier

De voogdijministers van het Brussels gewest wilden al langer weten hoeveel de OCMW-raadsleden van Stad Brussel verdienen door te zetelen in raden van bestuur. Hun vraag stuitte onder het OCMW-voorzitterschap van Pascale Peraïta (PS) altijd op een njet. Bronnen in de OCMW-raad van Brussel zeggen dat er na haar vertrek de expliciete vraag was vanuit de raad om de cijfers eindelijk aan het gewest te geven.

Die transparantie is voor het ene raadslid al vervelender dan voor de andere. Heel wat raadsleden zetelen gratis in raden van bestuur, of krijgen 77 euro voor een vergadering per jaar.