Britten sluiten even unieke als omstreden migratiedeal: wie illegaal het land binnenkomt, wordt naar Rwanda gestuurd

De Britse regering zit al jaren in de maag met de stroom Kanaal-migranten, een stroom die haaks staat op de Brexitbelofte om de landsgrenzen beter te controleren. Op gezette tijden komt minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel daarom met radicale ideeën om de migratie aan te pakken. Woensdag arriveerde de Conservatieve bewindsvrouw in de Rwandese hoofdstad Kigali om een even unieke als omstreden migratiedeal te sluiten met president Paul Kagame.

Bij aankomst op de Britse eilanden zullen migranten een eerste beoordeling ondergaan. Wie grote kans heeft op een succesvolle asielaanvraag, mag blijven. De rest wordt op het vliegtuig gezet voor een reis van 6.400 kilometer naar Rwanda. Daar worden asielaanvragen in behandeling genomen. Wie wordt afgewezen, krijgt de kans om een nieuw leven op te bouwen in het land dat in 1994 nog het toneel was van een genocide. De Britten dragen alle kosten.

Wapen tegen mensenhandel

De hoop van de regering is dat dit een afschrikwekkende werking heeft voor migranten die plannen hebben om de oversteek te maken. Volgens Patel is deze Afrikaanse opvang ook een wapen tegen mensenhandelaren aan de Franse kust. Ruim 28.000 mensen hebben in het afgelopen jaar de oversteek gewaagd. Voor 2022 wordt het dubbele aantal verwacht. De meeste Kanaal-migranten zijn afkomstig uit Iran, Afghanistan, Irak, Vietnam, Syrië en Eritrea.

Diverse vluchtelingenorganisaties, zoals de Refugee Council, hebben Patels overeenkomst bestempeld als ‘wreed en gemeen’. De Britten, zo luidt een belangrijke klacht, ontlopen hiermee hun verantwoordelijkheid, om deze vervolgens neer te leggen bij een armere natie waar migranten amper binding mee hebben. Tevens zou Rwanda, waar evenveel mensen wonen als in de Londense agglomeratie, volgens Amnesty International nog steeds geen veilig land zijn.

‘Wanhopig’ en ‘schandalig’

De Rwandese opvang kost omgerekend 145 miljoen euro, een bedrag dat gaandeweg de tijd flink kan oplopen. Volgens de Britse regering is het nog altijd minder dan de 5,6 miljoen euro die het nu dagelijks moest besteden aan de migrantenopvang. Omdat er te weinig opvangcentra zijn, zitten veel migranten nu in hotels. Aan de hotelopvang, die mogelijk was tijdens de lockdowns, komt een einde met de bouw van een groot opvangcentrum in het noorden van graafschap Yorkshire.

Schaduwminister van Binnenlandse Zaken Yvette Cooper omschreef de regeringsplannen als ‘wanhopig’ en ‘schandalig’. Wijzend op soortgelijke opvangmethoden in Australië heeft voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking Andrew Mitchell de verwachting uitgesproken dat de kosten zullen oplopen tot meer dan 2 miljoen euro per migrant. ‘Het zou goedkoper zijn om ze in de Ritz te stoppen en de minderjarigen naar Eton te sturen.’