Britse zanger Billy Bragg reageert met pro-vakbondslied op Amerikaanse hit ‘Rich Men North of Richmond’

De video van ‘Rich Men North of Richmond’ werd al meer dan 30 miljoen keer bekeken. Volgens de Amerikaanse countryzanger Oliver Anthony gaat zijn lied over de rechten van werknemers. Zo zingt hij: “I’ve been sellin’ my soul, workin’ all day. Overtime hours for bullshit pay. So I can sit out here and waste my life away. Drag back home and drown my troubles away.”

Online lijken veel mensen zich te herkennen in het lied, maar er komt ook kritiek op de tekst. Zo vraagt Anthony zich af waarom zijn belastinggeld zou moeten betalen voor gezondheidsproblemen van anderen (“If you’re 5-foot-3 and you’re 300 pounds, taxes ought not to pay for your bags of fudge rounds”) en verwijst hij naar samenzweringstheorieën over pedofielen (“I wish politicians would look out for miners and not just minors on an island somewhere”).

De Britse zanger Billy Bragg schreef zijn eigen versie van de Amerikaanse hit, met de titel ‘Rich Men Earning North of a Million’. Daarin spoort Bragg, die ook een voorvechter is van arbeidsrechten, mensen aan om zelf actie te ondernemen en zich aan te sluiten bij een vakbond: “If you’re selling your soul, working all day. Overtime hours for bullshit pay. Nothing is gonna change if all you do is wish you could wake up and it not be true. Join a union, fight for better pay. You better join a union, brother. Organise today.”

In zijn versie verwijst Bragg ook naar de Amerikaanse gezondheidszorg: “If you’re struggling with your health and you’re putting on the pounds, doctor gives you opioids to help you get around. Wouldn’t it be better for folks like you and me if medicine was subsidised and medicine was free?”

Hij eindigt met een boodschap aan Oliver Anthony zelf: “Know your culture wars are there to distract while libertarian billionaires avoid paying tax. You want to talk about bathrooms while the flood waters rise, the forest is on fire. They want to divide us because together we’re strong. Are you gonna take action now you sung your damn song? You don’t like the rich man having total control. You better get the union to roll.”