Britse regering in het nauw vanwege kerstborrelvideo, minister zegt interviews af

Premier Boris Johnson. Beeld EPA

In het Verenigd Koninkrijk is de regering van Boris Johnson in een crisis verzeild geraakt na het verschijnen van een video waarop te zien is hoe naaste medewerkers van de premier lacherig doen over een kerstborrel die vorig jaar in strijd met de coronaregels op 10 Downing Street is gehouden.