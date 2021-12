▶ Britse regering in crisis vanwege ‘kerstfeestvideo’: premier Johnson zegt sorry

Medewerkers lijken in het filmpje een ‘illegaal’ feest te bespreken tijdens een oefening voor een persconferentie. De toenmalige woordvoerster van de premier kreeg van een collega de vraag of ze bekend is met berichten over het kerstfeest en of de premier zoiets zou goedkeuren. Ze lacht en zegt: “Ik ging naar huis.” Later wordt geopperd dat “het fictieve feest een zakelijke bijeenkomst was”.

De gelekte beelden leidden tot woedende reacties, ook binnen de partij van Johnson. Die blijft tegenspreken dat regels werden gebroken, maar zei ook boos te zijn over de beelden. “Ik snap hoe frustrerend het moet zijn als de indruk wordt gewekt dat de mensen die de regels maken zich er zelf niet aan houden.”

De krant Daily Mirror schreef vorige week al dat “veertig tot vijftig” mensen op 18 december 2020 gefeest zouden hebben in het kantoor van Johnson. Bij het feest zouden ook leden van het “topteam” van de premier aanwezig zijn geweest.

De rel domineerde gisteren de voorpagina’s van de ochtendkranten. “Een zieke grap”, kopte Daily Mail. “Premier beschuldigd van liegen nadat regeringsteam is gefilmd tijdens het maken van grappen over feest”, aldus The Guardian. Metro haalde in een kop op de voorpagina uit naar de “Party Clowns” van de regering.

De oppositie zet de premier nu onder druk. De leider van de linkse oppositiepartij Labour noemde de beelden beledigend voor Britten die zich keurig aan de regels hielden en daardoor niet naar hun familie konden op Kerstmis. “Om te liegen en vervolgens grappen te maken over die leugens is beschamend.”

Johnson zei in het parlement dat hem “herhaaldelijk is verzekerd” dat er geen feest heeft plaatsgevonden. Hij laat een onderzoek instellen, al is dat volgens de oppositie onnodig. “De premier is op heterdaad betrapt”, zei Labour-leider Keir Starmer. “Waarom maakt hij geen eind aan het onderzoek door dat gewoon toe te geven?”