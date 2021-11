Belangrijk nieuws Migrantencrisis

Britse premier Johnson vraagt Franse president Macron in brief om migranten terug te nemen

De Britse premier Boris Johnson (links) en de Franse president Emmanuel Macron begin deze maand tijdens de VN-klimaattop in Glasgow. Beeld Getty Images

De Britse premier Boris Johnson heeft de Franse president Emmanuel Macron gevraagd of Frankrijk de migranten terug kan nemen die per boot arriveren in Groot-Brittannië. Zo kan het aantal migranten dat de gevaarlijke oversteek waagt ‘significant of zelfs volledig worden teruggebracht’, verwacht Johnson.