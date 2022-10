Britse politici willen Chinese consul-generaal uitzetten die betoger aanviel

“Wat we zagen was de Chinese consul-generaal die posters verscheurde en een vreedzaam protest met geweld beantwoordde”, zei de conservatieve politicus Alicia Kearns dinsdag in het Lagerhuis. Op beelden van het incident is te zien hoe een groep mensen een demonstrant het terrein van het consulaat in Manchester optrekken, waar hij wordt geschopt en geslagen. Een van de aanvallers, vermoedelijk de consul-generaal, trekt aan de haren van het slachtoffer.

China heeft geen commentaar gegeven op de vermeende betrokkenheid van consul-generaal Zheng Xiyuan, die lid is van de Chinese Communistische Partij (CCP). Wel verdedigt het ministerie van Buitenlandse Zaken de acties van het personeel van het consulaat. Ze namen slechts “noodzakelijke maatregelen” om hun gebouwen te beschermen tegen mensen die het terrein “illegaal hadden betreden”, aldus woordvoerder Wang Wenz.

Die uitleg strookt niet met de videobeelden en de officiële verklaring van de politie van Manchester. Die stelt dat een groep van dertig tot veertig mensen op vreedzame wijze protesteerden buiten het consulaat. Ze hingen onder meer vlaggen en posters op met leuzen tegen de Chinese leider Xi Jinping en de CCP, die deze week haar twintigste partijcongres houdt.

‘Huiveringwekkende escalatie’

“Kort voor 16 uur kwam er een kleine groep mannen uit het gebouw en werd een man het consulaatsterrein opgesleurd en aangevallen”, staat in de politieverklaring. “Vanwege onze vrees voor de veiligheid van de man kwamen agenten tussenbeide en hebben ze het slachtoffer van het consulaatsterrein verwijderd.” De politie heeft een onderzoek ingesteld naar het voorval.

Het slachtoffer, een man uit Hongkong, bracht de nacht in het ziekenhuis door. Volgens Kearns heeft hij “zwaar lichamelijk letsel” opgelopen. Ze uitte haar zorgen over de veiligheid van burgers uit Hongkong. “We kunnen niet toestaan dat de CCP haar mishandelingen van demonstranten hierheen halen”, zei ze in het Lagerhuis. “Dit is een huiveringwekkende escalatie.”

Kearns kreeg veel bijval in het Lagerhuis. Labour-politicus Afzal Khan, die het district van Manchester vertegenwoordigt, zei dat hij “misselijk” was van de beelden van de mishandeling. “Het Verenigd Koninkrijk staat voor vrijheid, de rechtsstaat en democratie”, zei hij dinsdag. “Het neerslaan van vreedzame protesten zal op Britse bodem nooit worden getolereerd.”

Kopje thee

De Britse regering heeft de Chinese zaakgelastigde op het matje geroepen, maar volgens veel politici is dit niet genoeg. “Als deze incidenten in de straten van Hongkong hadden plaatsgevonden, zou verontwaardiging terecht zijn geweest van kant van de Britse regering”, zei Labour-parlementslid Andrew Gwynne. “Ze vonden plaats in de straten van Manchester en toch gebeurt het dat de minister in feite een memo naar de Chinese ambassade stuurt, een kopje thee aanbiedt en een praatje maakt.”

Verschillende parlementsleden riepen op om de consul-generaal tot ongewenst persoon te verklaren. Zheng Xiyuan heeft diplomatieke onschendbaarheid, wat betekent dat hij niet vervolgd kan worden. Als de regering besluit om hem of andere betrokken diplomaten tot “persona non grata” te verklaren, kan die status vervallen en is het mogelijk om hen het land uit te zetten. Maar zo’n stap zou de toch al gespannen verhoudingen tussen China en het Verenigd Koninkrijk verder op scherp kunnen zetten.