Britse brexitminister Frost stapt op vanwege beleid premier Johnson

Britse media hadden zaterdag al bericht dat Frost (56) zou opstappen uit onvrede met het beleid van premier Boris Johnson. Hij zou zijn ontslagbrief vorige week al hebben ingeleverd, met de afspraak om pas in januari ook effectief te vertrekken.

In een brief aan de premier die zaterdagavond is vrijgegeven zegt Frost nu dat hij “teleurgesteld is dat dit plan deze avond publiek is geworden”. “In deze omstandigheden denk ik dat het gepast is dat ik schrijf om met onmiddellijke ingang af te treden”, luidt het.

‘Brexit nu veiliggesteld’

Verder bedankt Frost Johnson en zegt hij dat “brexit nu veiliggesteld” is. “De uitdaging voor de regering is nu om de kansen die het ons geeft, waar te maken.” Volgens de Mail on Sunday stapt Frost op wegens de strengere coronamaatregelen die de regering heeft ingesteld voor de eindejaarperiode. Het gaat met name om de invoering van een coronapas.

“U kent mijn zorgen over de huidige koers”, zegt Frost in zijn brief. Hij vindt het jammer dat het versoepelen van de coronamaatregelen niet “onomkeerbaar” is gebleken, zoals Johnson wel had beloofd. “Ik hoop dat we weer snel op het goede spoor komen en ons niet laten verleiden door het soort van dwangmaatregelen dat we elders hebben gezien.”

Johnson zelf liet in een reactie weten het vertrek van Frost te betreuren.