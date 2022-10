Braziliëkenner Johan Verberckmoes: ‘Lula zal zijn land internationaal weer willen laten meetellen’

Wat betekent de nipte overwinning van Lula bij de presidentsverkiezingen voor Brazilië? Is dit de redding van het Amazonewoud? En wat met president Jair Bolsonaro? ‘Brazilië heeft getoond dat het een solide democratie is’, zegt Braziliëkenner en professor geschiedenis aan de KULeuven, Johan Verberckmoes.

Het werd uiteindelijk toch nog een heel nipte overwinning voor Lula. Hij hield Bolsonaro met 51 procent van de stemmen slechts twee procent achter zich. Heeft het u verbaasd dat het zo close was?

“Nee, eigenlijk niet. Het was een heel emotionele aangelegenheid, waardoor zelfs families verdeeld raakten. De vraag was: wie staat er het meest voor Brazilië? Het track record van Bolsonaro mag dan catastrofaal geweest zijn met racistische en misogyne standpunten, voor veel jongeren betekent Lula (die eerder president was van 2003 tot 2010, red.) niet meer zoveel. Bovendien zat hij bijna twee jaar in de gevangenis na een corruptieschandaal.”

Met andere woorden: voor de Brazilianen was het stemmen met dichtgeknepen neus. Een beetje zoals tijdens de laatste Amerikaanse presidentsverkiezingen.

“Je kan het inderdaad wel vergelijken met de strijd tussen Donald Trump en Joe Biden. Bovendien is net als de Verenigde Staten ook Brazilië een gefederaliseerd land, waardoor de presidentsverkiezingen redelijk ver van het bed van de gemiddelde burger staan. Heel veel beslissingen worden door de provinciegouverneurs genomen. Zowel Lula als Bolsonaro worden bovendien beschouwd als corrupt. In die zin was het dus een keuze tussen de pest en de cholera.”

Helemaal niet voorspeld was de ordelijke manier waarop de verkiezingsdag verliep. De stemmen waren erg snel geteld en het resultaat werd niet in twijfel getrokken, waarmee Bolsonaro nochtans had gedreigd.

“Zeker niet iedereen binnen het leger steunde Bolsonaro onvoorwaardelijk. Dat heeft hij wel begrepen. Heel wat hogere officieren gaven aan dat zij het landsbelang en de democratie vooropstelden. Velen vinden trouwens dat Bolsonaro te eigengereid zijn gang is gegaan. Zo stond hij relatief geïsoleerd.

“Dat is toch wel anders dan een figuur als Donald Trump. Die heeft het volledige Republikeinse establishment achter zich. In Brazilië zijn er een tiental partijen, waarvan de meerderheid Bolsonaro zeker niet steunde. Lula heeft het politiek ook wel handig gespeeld door een aantal centrumrechtse partijen op te nemen in zijn coalitie. Zo heeft hij de wind uit de zeilen gehaald van zijn concurrent. Dat isolement merkte je ook duidelijk toen Bolsonaro zondag naar de stembus ging met een kogelvrije vest op een militaire basis. Er stonden nauwelijks mensen rond hem. Je zag dus geen beelden van de zittende president te midden van een grote mensenmassa.”

Tot nu toe heeft Bolsonaro nog niet gereageerd. Wat verwacht u dat hij zal doen?

“In zijn eigen stijl zal hij wel aangeven dat het onaanvaardbaar is dat hij niet herverkozen is. Hij kan nog altijd verklaren dat de verkiezingen corrupt zijn en dat er fraude heeft plaatsgevonden. Maar hoe langer hij daarmee wacht, hoe minder effect het zal hebben. Een handigere politicus zou dat toch eerder geprobeerd hebben, al wil ik hem zeker niet op ideeën brengen.

“Nu, het geeft ook wel aan dat onze vooroordelen over verkiezingen in Zuid-Amerikaanse landen stilaan de vuilnisbak in mogen. Brazilië heeft aangetoond dat het een solide democratie is, zelfs als de verkiezingsresultaten nipt zijn.”

Wat kan Lula doen om de bevolking te verenigen?

“Het recept is relatief eenvoudig: grote sociale programma’s uitrollen. Denk dan bijvoorbeeld aan de Bolsa Familia, die hij tijdens zijn eerste periode als president heeft ingevoerd: een toelage aan elke familie op voorwaarde dat de kinderen school liepen. Zoiets zou hij nu opnieuw kunnen invoeren. Al zal het nu veel moeilijker worden door de vele rechtse partijen in de coalitie. Die zullen dat niet zomaar toestaan. Er is ook de veel moeilijkere economische context.

“Een ander punt zal misschien makkelijker te realiseren zijn: Brazilië internationaal weer helemaal laten meetellen. Door bijvoorbeeld de coalitie tegen Poetin te vervoegen en een strengere houding aan te nemen tegenover China. Zo kan hij de Braziliaanse bevolking weer het idee geven dat hun land een grootmacht is, als president zal hij op dat vlak de meeste speelruimte hebben. Intern wordt het een veel moeilijkere klus.”

Beeld AP

Door de internationale gemeenschap werd vooral geduimd voor Lula om de ontginning van het Amazonewoud een halt toe te roepen. Kan dat van vandaag op morgen?

“De ontginning zal niet in een vingerknip stopgezet en teruggedraaid kunnen worden, laat dat duidelijk zijn. Trouwens, ook in zijn eerste presidentiële periode is dat Lula niet gelukt. Oké, het ritme is wel verminderd, maar het ontginnen ging gewoon door. Logisch, het gebied is zo uitgebreid en afgelegen dat het nauwelijks controleerbaar is. Hoe kan je daarop ingrijpen?

“Lula zou eventueel wel aan herbebossing kunnen doen. Hij zal sowieso veel meer krediet krijgen van de internationale gemeenschap. Het is er een beetje het Wilde Westen met grote lappen grond die simpelweg eigendom zijn van degenen die ze bezetten.”

Dat klinkt niet veelbelovend. Zal er dan toch minder veranderen dan we denken?

“Je weet natuurlijk nooit hoe het gaat, maar Lula heeft keelkanker gehad en is intussen al 76 jaar oud. Ik kijk daarom vooral uit naar wie zijn vicepresident wordt. Omdat je weet dat – net als Kamala Harris in de Verenigde Staten – zijn opvolger weleens sneller aan de macht zou kunnen komen dan verwacht.”

En wat met Bolsonaro? Verdwijnt hij helemaal van het politieke toneel?

“Op korte termijn is dat koffiedik kijken. Kan hij dit politiek overleven? Hoeveel van zijn aanhang kan hij behouden? Veel zal afhangen van wat zijn naaste medewerkers zullen doen, van wie er een aantal minister waren. De kans bestaat dat zij overstappen naar het kamp-Lula.

“Hij kan proberen om via het parlement nog invloed uit te oefenen en dan bij de volgende verkiezingen opnieuw een gooi doen naar het presidentschap. Er lopen wel rechtszaken tegen hem, maar de vraag is hoe ver Lula dat gaat willen drijven. Dat zou alleen maar de spotlight op Bolsonaro houden. Het worden sowieso boeiende tijden.”