Braziliaanse president Bolsonaro met hardnekkige hik in het ziekenhuis opgenomen

De president is woensdag opgenomen in het ziekenhuis. Hij maakt het goed, staat in een korte verklaring. Zijn agenda is leeg geveegd en Bolsonaro blijft 24 tot 48 uur onder observatie om de oorzaak van de langdurige hik te onderzoeken.

Bij openbare optredens had de president (66) de afgelopen dagen zichtbaar moeite om te spreken. Naast de hik zou de president ook nog met hevige buikpijn kampen. “Ik bied mijn verontschuldigingen aan aan iedereen die naar me luistert, want ik heb al vijf dagen lang de hik”, zei Bolsonaro op 7 juli in een interview met Radio Guaiba. Hij suggereerde dat dit door de medicijnen zou komen die hij na de tandimplantatie had gekregen. “Sindsdien hik ik 24 uur per dag.”

Neergestoken

Bolsonaro ligt in het militaire hospitaal in de hoofdstad Brasilia en zou worden behandeld door Antonio Luiz Macedo, de arts die hem heeft behandeld nadat hij was neergestoken. Dat gebeurde in 2018 tijdens een campagnebijeenkomst, nog geen twee maanden voordat er presidentsverkiezingen werden gehouden. Bolsonaro is daarna meerdere keren geopereerd, wat slokdarmirritatie zou kunnen hebben veroorzaakt.

De verkiezingen heeft Bolsonaro indertijd overtuigend gewonnen, maar de afgelopen maanden is zijn populariteit ernstig gedaald. Hij staat onder toenemende druk door een onderzoek van het Congres naar de manier waarop de regering-Bolsonaro de coronapandemie heeft aangepakt, en de vermeende corruptie bij de aanschaf van vaccins. Er zijn in totaal meer dan 535.000 Brazilianen overleden aan de gevolgen van de ziekte die hij halsstarrig ‘een mild griepje’ is blijven noemen. Volgens recente peilingen zou Bolsonaro de verkiezingen in 2022 gaan verliezen.