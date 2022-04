Boris Johnson zegt Brits parlement niet bewust misleid te hebben over overtreden coronaregels

De Londense politie had vorige week bekendgemaakt dat Johnson beboet wordt voor zijn aanwezigheid op feestjes in zijn ambtswoning in juni 2020. Die vonden plaats toen in het Verenigd Koninkrijk strenge lockdownmaatregelen van kracht waren. De Britse eerste minister had voor de tv-camera’s al zijn “volledige verontschuldigingen” aangeboden voor het overtreden van de eigen coronaregels.

Johnson stelde dinsdag dat hij de Britse parlementsleden niet had misleid door te vertellen dat hij de coronaregels te allen tijde heeft gevolgd, voordat hij door de politie een boete kreeg voor het overtreden van die regels. Hij herhaalde dat hij op dat moment niet besefte dat het om een schending van de regels ging, zo melden Britse media.

Voor het House of Commons erkende Johnson dinsdag dat de mensen beter hadden mogen verwachten van hun eerste minister. Maar hij herhaalde dat hij niet besefte dat de korte bijeenkomst, die plaatsvond op zijn verjaardag, eigenlijk een overtreding vormde. “Dat was mijn fout en ik bied daarvoor mijn onvoorwaardelijke verontschuldigen aan”, aldus Johnson. Toen hem werd gevraagd of hij het parlement bewust misleid had, luidde het antwoord “nee”.

Oppositieleider Keith Starmer, van de partij Labour, deed de excuses van Johnson af als “onoprecht” en “een grap”. De mensen hebben hun mening al gevormd en “geloven geen woord van wat hij zegt”, zo stelde hij.

Johnson had eerder voor het Lagerhuis nog uitgesloten dat er sprake zou zijn van een overtreding van de coronaregels. Donderdag zou het parlement beslissen of een commissie de verklaringen van Johnson over “partygate” verder moet onderzoeken. Het opzettelijk misleiden van het parlement wordt beschouwd als een reden voor ontslag.

Debat op donderdag

De voorzitter van het Britse Lagerhuis, Lindsay Hoyle, staat oppositiepartij Labour toe om donderdag te debatteren over de vraag of premier Boris Johnson het parlement heeft misleid met zijn overtredingen van de coronaregels.

Holey zei dat het niet aan hem is te bepalen of Johnson zich geringschattend heeft uitgelaten in het parlement over feestjes en bijeenkomsten in zijn woning en kantoor in Downing Street tijdens de lockdown. “Mijn rol is om te beoordelen of er een betwistbare zaak ligt die onder de loep genomen moet worden.”

Labourleider Keir Starmer mag wat hem betreft dus een motie indienen om dat debat aan te vragen. De tekst zal woensdag worden gepubliceerd. De oppositie zal het parlement vermoedelijk vragen om in deze kwestie Johnson door te verwijzen naar een parlementaire onderzoekscommissie. Die kan dan uitmaken of de premier opzettelijk de Lagerhuisleden op het verkeerde been heeft gezet met zijn reacties op de beschuldigingen van wetsovertredingen in Downing Street.

Het is de vraag of de motie het haalt. De Conservatieven hebben een ruime meerderheid in het Lagerhuis. Een behoorlijk aantal partijgenoten van Johnson moet met de oppositie meestemmen om een parlementair onderzoek in gang te zetten. Vooralsnog heeft slechts een handjevol van hen openlijk kritiek geuit op de premier.