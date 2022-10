Boris Johnson deelt acht adellijke titels uit en geeft zijn opvolger Liz Truss een vergiftigd geschenk

Elke vertrekkende premier heeft het recht om bij zijn afscheid een aantal mensen, meestal collega-politici, een adellijke titel te geven waarmee ze in het Hogerhuis kunnen plaatsnemen. Zo ook Johnson, die begin september opstapte. Op zijn lijstje met acht Lagerhuisleden blijken onder anderen Nadine Dorries en Nigel Adams te staan, oud-bewindslieden die hem door dik en dun hebben gesteund. Johnson heeft loyaliteit altijd erg op prijs gesteld.

Voor de Conservatieven is het prima, want ze hebben geen meerderheid in het Hogerhuis, dat momenteel 771 leden telt. Elke extra lord of lady is daarom meegenomen. Maar voor premier Liz Truss is het een probleem. Wanneer de Lagerhuisleden naar het Hogerhuis verhuizen, naar verwachting later dit jaar, volgen tussentijdse verkiezingen in de districten van de weggepromoveerde volksvertegenwoordigers. Een politicus mag niet in beide huizen zitten.

Probleem is dat Truss na haar rampzalige begrotingspresentatie in september de meest impopulaire premier is sinds de opiniepeilingen zijn begonnen. Een electoraal bloedbad in de vorm van een tussentijdse verkiezing is daarom wel het laatste waarop ze zit te wachten, laat staan op acht van zulke verkiezingen in de districten.

Koninklijke toestemming

Dit voorjaar hebben tussentijdse verkiezingen de val van Johnson versneld. Daarom zou Truss, zo heeft The Sunday Times gemeld, op zoek zijn naar manieren om dit te voorkomen. De meest praktische manier is om de acht de titel van lord of lady gewoon aan te bieden, maar dat ze vervolgens pas na de volgende verkiezingen, eind 2024, zitting nemen op de rode bankjes van het Hogerhuis. Dat is in theorie mogelijk, maar het gaat in tegen alle conventies. Bovendien zou koning Charles met deze opmerkelijke gang van zaken akkoord moeten gaan. Koninklijke toestemming kan worden uitgelegd als hulp aan de Conservatieve Partij.

Sinds vorige week kleeft er nog een probleem aan Boris Johnsons lijstje. Een van de acht lords-in-wording blijkt Conor Burns te zijn, een andere loyalist van de oud-premier. Deze staatssecretaris voor Handel is vrijdag uit de Conservatieve fractie gezet omdat hij zich tijdens het afgelopen partijcongres zou hebben bezondigd aan ongewenste intimiteiten met een jongeman. Burns, voorheen een vertrouweling van Margaret Thatcher, ontkent dat ten stelligste.

Het genoemde voorrecht van vertrekkende premiers staat sowieso onder druk omdat het riekt naar vriendjespolitiek en omdat het privilege het landsbestuur niet ten goede komt. Bovendien wordt het House of Lords veel te groot. Alleen het Nationale Volkscongres van China telt meer leden. Sinds Labour-premier Tony Blair aan het einde van vorige eeuw het grootste deel van de landadel heeft weggestuurd, is het Hogerhuis partijpolitieker en ook machtiger geworden.