Boris Johnson benoemt nieuwe stafchef en communicatiedirecteur na leegloop

De nieuwe stafchef is Steve Barclay, minister voor Kabinetszaken in de regering-Johnson. En de nieuwe communicatiedirecteur is Guto Harri, een voormalige BBC-correspondent die adviseur was van Johnson toen die burgemeester was van Londen.

De benoemingen komen er aan het einde van een woelige week in Downing Street. Johnson zag vijf medewerkers vertrekken, onder wie zijn stafchef, communicatiedirecteur en eerste privésecretaris. Die drie waren verwikkeld in het ‘partygate’-schandaal.

Johnson staat als gevolg van de vele berichten over lockdownfeestjes waarbij hij en/of zijn medewerkers betrokken waren, onder grote druk. In een onderzoeksrapport over ‘partygate’ werd nog een falend leiderschap gehekeld.

De premier verontschuldigde zich nadien en beloofde veranderingen in de werking van het kabinet en Downing Street.