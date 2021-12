Binnenkort geen voorschotfactuur voor energie meer? ‘Ik geloof dat we hierover snel consensus kunnen vinden’

“Op die manier moeten klanten niet langer voor bank spelen voor de energieleveranciers”, zegt Robrecht Bothuyne, Vlaams parlementslid voor CD&V. “Maar betalen ze uitsluitend het reële verbruik en de reële kosten per maand. Net zoals bij je telecomoperator.”

Hij legt het voorstel op tafel in de nasleep van het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier, waardoor ruim 70.000 klanten op zoek moeten naar een nieuwe leverancier voor gas en elektriciteit. Bovendien dreigen de gedupeerde klanten hun reeds betaalde voorschotten niet meer terug te zien. “Op deze manier moeten getroffen klanten bij het faillissement van hun energieleverancier geen geld meer terugvorderen.”

“Het is een systeem dat bij ons in de pijplijn zit en bijvoorbeeld in Engeland al gebruikt wordt”, bevestigt Eric Houtman, federaal Ombudsman voor Energie. “Er zijn een aantal voordelen, zowel voor de gebruiker als de leverancier, want voor die laatste vermindert het risico op wanbetaling.”

“De keerzijde is wel dat je in de winter hogere facturen zal aangerekend krijgen dan in de zomer”, zegt Houtman. “Op dit moment worden de kosten via de voorschotfactuur over het hele jaar gelijk gespreid. Niet elk gezin zal daarmee om kunnen.” Net daarom benadrukt Bothuyne dat het voorstel een optie is. “Het moet een keuze zijn. Dat is ook het voordeel ervan.”

Digitale meter

Voorwaarde is het gebruik van de digitale meter. Daarvan zijn er momenteel in Vlaanderen ongeveer één miljoen geïnstalleerd door netbeheerder Fluvius. Tegen eind 2024 moeten 80 procent van de aansluitingen omgevormd zijn en tegen 2029 moeten de oude, mechanische tellers volledig verleden tijd zijn.

Bothuyne verwacht dat de hervorming van de elektriciteitsfactuur niet meer zo lang op zich laat wachten. “Dit is iets voor de komende maanden”, is hij optimistisch, ook al moet het politiek nog goedgekeurd raken. “Ik geloof dat we hierover snel consensus kunnen vinden.”