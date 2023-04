Binnen Groen werd met aandacht naar Björn Rzoska geluisterd, maar nooit kon hij helemaal zijn wil doordrukken

Groen-boegbeeld Björn Rzoska trekt de deuren van het Vlaams Parlement achter zich dicht. Jarenlang maakte hij deel uit van de sterkhouders in de partij, al kon hij nooit helemaal zijn wil doordrukken.

Met Björn Rzoska vertrekt één van de ervaren rotten in de partij Groen. Elf jaar lang zetelde hij in het Vlaams Parlement, negen daarvan als fractieleider. Bijna een decennium was hij het gezicht van de groene oppositie. Maar het interne verdict is genuanceerd: binnen de partij werd met aandacht naar Rzoska geluisterd, maar nooit kon hij helemaal zijn wil doordrukken.

Rzoska is een politicus van de rust en de pragmatiek. Terwijl groenen doorgaans over elkaar heen vallen om N-VA als het grote kwaad af te schilderen, pleit Rzoska na de verkiezingen van 2019 voor een Vlaamse olijfboomcoalitie met de Vlaams-nationalisten. Wegen op het beleid doe je toch in de meerderheid, redeneert Rzoska: met een veto tegen N-VA dwingt de partij enkel zichzelf in de oppositie. Het voorstel landt op een koude steen, ook al omdat het strategisch te laat kwam.

Niet veel later krijgt zijn trots opnieuw een knauw wanneer Rzoska een gooi doet naar het partijvoorzitterschap. Hij neemt het op tegen zittend voorzitter Meyrem Almaci, die gehavend uit de verkiezingen is gekomen: Groen heeft het veel slechter gedaan dan verhoopt. Intern kan Almaci op flinke kritiek rekenen, en achter de schermen broeit ook een conflict met Rzoska. Toch moet hij uiteindelijk de duimen leggen tegen een gewond dier.

Waarom kon Rzoska nooit echt het hoogste woord voeren in de partij? De verklaring schuilt misschien in een van zijn grote kwaliteiten: Rzoska is een allemansvriend, een minzaam politicus. De moddercatch is niet Rzoska’s discipline. “Ik hou er niet van om op de man of vrouw te spelen. Je moet wel hoffelijk blijven, en ook moeite doen om naar de ander te luisteren”, zegt hij.

Het maakt hem tot een uitstekend parlementslid. Het soort politicus dat zich uit de naad werkt om dossiers uit te spitten én mee oplossingen te zoeken. Het levert hem het voorzitterschap op van de belangrijke coronacommissie in het Vlaams Parlement. Voor hemzelf zijn “parlementair hoogtepunt”.

Rzoska wordt alom gerespecteerd onder collega’s, maar de keerzijde is dat niemand echt bang van hem was. Op het spreekgestoelte was hij inhoudelijk sterk, maar slechts zelden kreeg een minister de daver op het lijf als Rzoska zich klaarmaakte om het woord te nemen. Daarvoor had hij te weinig venijn en meedogenloosheid.

Bijvoorbeeld: wanneer Rzoska de ‘moordstrookjes’ voor Vlaamse fietsers in het parlement ter sprake brengt, krijgt hij de hele regering over zich heen - waarna Rzoska zich excuseert voor zijn woordkeuze. Een gentleman in een wereld waar bij het ontbijt al messen in de rug gedraaid worden.

Rzoska’s ambitie is nu om mee te besturen in Lokeren - hij vindt het niet fair om in Vlaanderen nog op de kieslijsten te gaan staan als vangnet wanneer het in Lokeren niks zou worden. Voelt Rzoska misschien ook dat zijn rol als sterkhouder in de partij uitgespeeld is?

Het voorzitterschap is intussen in handen van een nieuwe generatie groenen. En de kans lijkt klein dat er snel een ministerambt zijn richting uitkomt - zeker nu Groen volgens de peilingen dichter bij de kiesdrempel dan bij een Vlaams kabinet zal raken. “Het voelt wel als het einde van een cyclus. Zowel in Lokeren als in het Vlaams parlement heb ik altijd in de oppositie gezeten. Het kriebelt om dingen te realiseren vanuit het beleid”, klinkt het.