Bij de demonstratie in Washington: ‘Je merkt hoe groot het geloof in The Big Lie is’

Uit angst voor een tweede January 6 wemelde het van de politiemensen voor het Capitool in Washington. Daar betuigden demonstranten hun steun aan degenen die zijn opgepakt op die dag toen het Amerikaanse parlementsgebouw werd bestormd. We bellen met correspondent Maral Noshad Sharifi, die verslag doet.

Er zijn een paar honderd demonstranten daar, maar de politie is in de overgrote meerderheid. Waar sta jij precies en wat gebeurt daar?

‘Ik sta nu achter de hekken die voor het plein bij het Capitool zijn gezet. Demonstranten betuigen hier hun steun aan de mensen die op 6 januari zijn opgepakt bij de Capitoolbestorming.

‘De demonstranten hier zien de opgepakte mensen als politieke gevangenen. Er is een klein podiumpje. Daarop vertelde een man zojuist hoe verschrikkelijk het was dat zijn zoon zes weken in de gevangenis zat, na de bestorming. Sommigen zeggen dat de gevangenen net zo slecht werden behandeld als Joodse mensen door de nazi’s.

Beeld EPA

‘Anderen zijn juist weer heel wantrouwig over 6 januari. De mensen die het Capitool hebben bestormd, zeggen zij, waren waarschijnlijk leden van de antifascistische beweging Antifa of Black Lives Matter. Of ze zeggen dat de Democraten doen alsof het Republikeinen waren, om ze slecht af te schilderen.

‘Er is ontzettend veel politie, Capitol police en militairen. Op 6 januari kon het zo uit de hand lopen omdat er niet genoeg politie was. Daarom hebben ze nu extra veel man ingezet. Dat grijpen de demonstranten weer aan om te zeggen: ze doen alsof we agressief zijn, maar kijk hoe vreedzaam we hier protesteren. Zo zien de demonstranten zichzelf ook, denk ik. Als vreedzame mensen, die vechten tegen de ‘dictatuur’ waarin ze terecht zijn gekomen.’

Beeld EPA

Kun je meekomen in hun redeneringen, of is het allemaal niet te volgen?

‘Ik vind het lastig om dat te zeggen. Veel mensen zitten zo diep in de rabbithole van die complottheorieën. Er zijn veel mensen die vandaag hadden willen komen, maar er niet zijn, omdat ze denken dat de autoriteiten deze dag organiseren om nog meer mensen op te pakken.

‘Tegelijkertijd: als jij echt gelooft dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen, en je op 6 januari allemaal mensen opgepakt ziet worden zonder dat ze echt gewelddadig zijn geweest, ja, dan kun je inderdaad gaan denken dat je in vrijheid wordt beperkt. Er zou een vrouw komen spreken vandaag, zeiden de organisatoren net. Maar ze kon volgens hen uiteindelijk niet komen, omdat ze op het vliegveld is opgepakt. De FBI zou haar laptop hebben getrasht. Zie je nou wel, klinkt het dan hier, ze zitten achter ons aan. Ik denk dat sommige mensen dat oprecht geloven, en oprecht voelen dat ze hun democratie moeten redden.’

Beeld EPA

De mensen zeggen zelf uit te zijn op een vreedzaam protest. Waarom is er dan toch zo veel politie aanwezig?

‘Homeland Security heeft serieuze signalen binnengekregen door onder meer dingen die op sociale media zijn gepost. Sommige demonstranten zouden wapens meenemen. De grote angst was dat Antifa ook zou komen vandaag. Dan zouden verschillende groepen slaags kunnen raken met elkaar. Daarbij was de klap van 6 januari zo groot dat ze het niet kunnen maken om weer met te weinig te zijn.’

Zijn die zorgen nog steeds gegrond, naar jouw interpretatie op dit moment?

‘Het voelt nu niet grimmig. De politie heeft een persoon gearresteerd, waar een stoet mensen omheen is gaan staan, maar dat liep niet uit de hand.’

Veel Amerikaanse media doen geen verslag van dit protest. Waarom wil jij er graag bij zijn?

‘Ik heb in januari de beelden gezien van de Capitoolbestorming en was altijd benieuwd wat voor type mensen daarbij waren. Als nieuwe correspondent in de Verenigde Staten wil ik ze graag leren kennen. Dit was de eerste mogelijkheid.

‘Je merkt hoe groot het geloof in The Big Lie is. Ik denk dat er een best grote kans is dat Trump zich weer verkiesbaar stelt. Veel van zijn acties zullen dan gebaseerd zijn op het idee dat de uitslag van de afgelopen verkiezingen een grote leugen is geweest, vermoed ik. Dat begint waarschijnlijk al bij de midterms volgend jaar. En ik begrijp dat velen nu al hun best doen om kandidaten die hierin geloven op belangrijke plekken te krijgen.

‘Ik denk dat deze dag daar een onderdeel van is. Onderdeel van de manier waarop die beweging het wantrouwen jegens de huidige regering aan het opbouwen is.’

