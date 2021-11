Biden zet miljoenen vaten uit eigen oliereserve in om prijs aan de pomp te drukken, heeft dat zin?

De olieprijzen begonnen dit jaar aan een opmars toen producenten de rap stijgende vraag door de aantrekkende wereldeconomie niet konden bijbenen. De actie van Biden is een signaal aan OPEC+, het collectief van olieproducerende landen dat de olieprijs kan beïnvloeden door productie terug te schroeven of juist op te voeren. Wat de Amerikanen betreft verhogen deze landen het aanbod niet snel genoeg.

En dus doen de VS olie uit de eigen noodvoorraad, aangelegd na de oliecrisis van de jaren zeventig, in de verkoop. Het gaat om 50 miljoen vaten. Japan geeft 4,2 miljoen vaten vrij, meldt de Japanse zakenkrant Nikkei, en de Britten naar eigen zeggen 1,5 miljoen. Ook China en Zuid-Korea spreken hun oliereserves aan, maar hebben nog niet aangekondigd om hoeveel vaten het gaat.

Halve dag

Dat klinkt als grote aantallen, maar de wereld verbruikt dit in ongeveer een halve dag. De markt lijkt dan ook weinig onder de indruk. De prijs van een vat brentolie daalde de afgelopen maand nog enkele dollars toen duidelijk werd dat de Amerikanen hun noodvoorraad wilden aanspreken. Nu de daadwerkelijke plannen naar buiten zijn gekomen, is de prijs weer teruggeveerd tot boven de 80 dollar.

“Ermee dreigen en erover praten leek best goed te werken”, aldus Jamie Webster van het BCG Center for Energy Impact tegen de Financial Times. “Maar zoals je ziet aan de prijzen. Het heeft niet echt het effect waarop men had gehoopt.” Caroline Bain van Capital Economics Ltd kijkt er op dezelfde manier tegenaan. “Deze aantallen zijn niet groot genoeg voor een betekenisvolle prijsdaling”, zegt ze tegen persbureau AP.

Analisten verwachten dat het maanden kan duren voordat alle vaten ook daadwerkelijk op de markt zijn gebracht. Bovendien gaat het met name om ‘zure’ ruwe olie, met een relatief hoog zwavelgehalte, terwijl de vraag naar ‘zoete’ olie hoger is.

Symboolpolitiek

Ook Jilles van den Beukel, energie-analist bij The Hague Centre for Strategic Studies, spreekt van symboolpolitiek. “De grootste factoren die de prijs beïnvloeden zijn nog altijd de wereldwijde vraag en hoe snel OPEC+ de kraan verder open draait.”

Toch hoeft de maatregel niet helemaal zinloos te zijn, denkt hij. Dat de VS en China ondanks hun vele geschillen op dit punt eensgezind opereren, voert de druk op olieproducerende landen als Saoedi-Arabië en Rusland op. Kennelijk is er voor deze machtige landen een grens bereikt. “De druk achter de schermen is waarschijnlijk belangrijker dan wat er nu uit de strategische voorraden komt”, zegt Van den Beukel. “Het kan in elk geval voorkomen dat de prijs niet verder doorstijgt.”

Voor Biden is het signaal aan de eigen bevolking dat hij actie onderneemt misschien nog wel het belangrijkste, denkt de energie-analist. “Ik zag op Twitter al foto’s uit Amerika met stickertjes van Biden die naast de hoge prijzen op de benzinepomp waren geplakt.”

Op de achtergrond speelt het langzaam op gang komen van de Amerikaanse schalieolieproductie mee, volgens Van den Beukel. “Er is wereldwijde druk op bedrijven om minder in fossiel te investeren, en dat werkt. De keerzijde is wel dat de productie en invloed op de prijs terug beginnen te schuiven naar OPEC en Rusland.”