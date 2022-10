Biden wil de Amerikaanse banden met Saoedie-Arabië herzien wegens vermindering olieproductie

“De president vindt dat hij deze band moet blijven evalueren”, zei woordvoerder John Kirby, coördinator strategische communicatie van de Nationale Veiligheidsraad (NSC), dinsdag tegen CNN. “En zeker in het licht van de Opec-beslissing.” De Amerikanen, die de Saoediërs juist om meer olie hadden gevraagd in plaats van minder, vatten dit besluit op als bedrog. Afgelopen juli was Biden met een steen in zijn maag naar Saoedi-Arabië afgereisd om de kroonprins te vragen de export van olie op te voeren. Op zijn zachtst gezegd was dat een ongemakkelijke ontmoeting.

Jarenlang wilde Biden niet met Mohammed bin Salman in gesprek vanwege de mensenrechtenschendingen in diens land en de moord op journalist Jamal Khashoggi in 2018. Tijdens Bidens campagne voor het presidentschap zwoer hij zelfs om van Saoedi-Arabië een ‘pariastaat’ te maken. Maar toen brak de oorlog in Oekraïne uit en stegen de olieprijzen. Biden voelde zich genoodzaakt om ’s werelds grootste exporteur van ruwe olie over te halen de productie op te voeren en zo de wereldwijde olieprijzen omlaag te duwen.

Nu de Saoediërs toch niet doen wat de Amerikanen willen, oefenen zij extra druk uit door te zeggen dat ze hun band met het land willen herzien.

Mensenrechten

Ondanks meningsverschillen over mensenrechten en het Arabisch-Israëlische conflict hebben de VS en Saoedi-Arabië meer dan zeventig jaar lang een hechte alliantie weten te onderhouden vanwege de Amerikaanse afhankelijkheid van olie.

Biden voelt al langere tijd het Amerikaanse Congres in zijn nek hijgen. Veel politici vinden al langer dat hij zich harder moet opstellen tegen de Golfstaat. Maandag riep Bob Menendez, de voornaamste Democraat in de Commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Senaat, het Witte Huis op om alle samenwerking met het land tijdelijk te bevriezen – waaronder de verkoop van wapens. Met dit soort dreigementen hopen de Amerikanen alsnog hun zin te krijgen.

“Biden is bereid om met het Congres samen te werken”, zei Kirby dinsdag, “om na te denken over hoe de relatie er in de toekomst uit zou moeten zien”. Volgens hem heeft Biden de tijd om die gesprekken meteen te beginnen. “Ik denk niet dat dit iets is waar hij veel langer mee zou moeten wachten.”