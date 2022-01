Biden krijgt afschaffing filibuster niet door de Senaat: partijgenoot Sinema blijft zich verzetten

De filibuster is een 19de-eeuwse regel waarbij een senator een wet kan tegenhouden door eindeloos aan het woord te blijven. Het record staat op naam van senator Strom Thurmond uit South-Carolina, die in 1957 24 uur en 18 minuten doorpraatte om de wet op gelijke burgerrechten te blokkeren. Om een einde te maken aan de filibuster is de steun van 60 senatoren nodig.

De laatste decennia is het dreigen met een filibuster voldoende. Dat betekent in de praktijk dat voor vrijwel elk voorstel een ‘supermeerderheid’ van 60 senatoren is vereist. Daardoor stuit president Biden op grote problemen in een Senaat waarin Democraten en Republikeinen elk 50 senatoren hebben. Hij heeft de steun nodig van tenminste tien Republikeinen, iets wat in het gepolariseerde politieke klimaat van de Verenigde Staten vrijwel onmogelijk is geworden.

Door de filibuster kan een minderheid obstructie plegen tegenover een democratisch gekozen meerderheid, aldus Biden. De afschaffing van de filibuster, waarvoor slechts een gewone meerderheid nodig is, lag binnen handbereik van de Democraten. Als de stemmen in de Senaat staken, geeft de stem van vicepresident Kamala Harris de doorslag. Daarvoor is wel de steun van alle Democratische senatoren nodig, en Sinema liet donderdag weten dat zij tegen de afschaffing van de filibuster blijft, ondanks de druk van president Biden.

Kieswetten

“Ik steun geen acties die de onderliggende ziekte van verdeeldheid in ons land verergeren”, zei Sinema. Ze wees erop dat de filibuster al is afgeschaft voor de benoeming van rechters in het Hooggerechtshof. Daardoor kon president Trump drie conservatieve rechters benoemen, zonder rekening te houden met de Democratische minderheid in de Senaat.

Door Sinema’s opstelling lijkt niet alleen de kans op afschaffing van de filibuster verkeken, maar kunnen de Republikeinen ook twee wetten tegenhouden waarmee Biden het stemrecht van de Amerikanen wilde beschermen. In negentien Republikeinse staten werd stemmen moeilijker gemaakt, vooral voor zwarte kiezers, onder meer door poststemmen te beperken en de stembureaus in sommige wijken te sluiten. De wetsvoorstellen waarmee Biden deze maatregelen wilde terugdraaien zullen nu schipbreuk lijden in de Senaat, dankzij de filibuster.

Mitch McConnell, leider van de Republikeinen in de Senaat, prees Sinema’s “daad van de politieke moed”, die “de Senaat als een institutie heeft gered”. Democraten houden er overigens rekening mee dat de Republikeinen zelf de filibuster zullen afschaffen als zij eind 2022 de meerderheid in de Senaat halen.