Biden kijkt op horloge en ‘blijft maar over eigen zoon praten’: familieleden dode soldaten doen boekje open over president

Familieleden van de dertien Amerikaanse soldaten die vorige week werden opgeblazen in Afghanistan klagen volop over hun ontmoeting met president Biden. De president sprak volgens de nabestaanden te veel over het verlies van zijn eigen zoon Beau. Ook zijn ze woest omdat Biden op zijn horloge keek toen de lijkkisten arriveerden.

De emoties raakten zondag zo verhit op de luchtmachtbasis Dover, waar de lijkkisten aankwamen, dat een familielid naar Biden begon te schreeuwen. “Ik hoop dat je in de hel zal branden”, schreeuwde zij op het vliegveld tegen de president. “Dat was mijn broer!”

Er komt niet vaak iets naar buiten over gesprekken die Amerikaanse presidenten voeren met de families van gesneuvelde militairen. Omdat Bidens aanpak van de Afghanistan-terugtrekking zoveel kritiek heeft gekregen en hij ook niet populair is bij een deel van de familieleden, is dat nu anders. Op tv, sociale media en in de krant laten families nu volop hun ongenoegen blijken over de president.

De familieleden namen Biden op de luchtmachtbasis Dover vooral kwalijk dat hij steeds begon over zijn 46-jarige zoon Beau, een Irak-veteraan die in 2015 aan kanker stierf. De president haalt het overlijden van zijn zoon al jaren aan. Dat deed hij dinsdag dus weer in zijn Afghanistan-toespraak om militairen, veteranen en hun families te laten zien dat hij begrijpt wat ze doormaken.

‘Niet gepast’

“Toen hij over zijn zoon bleef praten, verloor ik mijn interesse”, aldus vader Mark Schmitz tegen de Washington Post. Hij verloor zijn zoon Jared (20) bij de bloedige zelfmoordaanslag van terreurgroep IS-K op de luchthaven van Kabul. “Ik was meer gefocust op mijn eigen zoon dan op wat er met hem en zijn zoon was gebeurd. Het leek me gewoon niet zo gepast om zoveel tijd aan zijn eigen zoon te besteden.”

Aan het eind van het gesprek haalden Schmitz en zijn ex-vrouw een foto van Jared tevoorschijn. Schmitz zei tegen Biden: “Vergeet die naam nooit. Vergeet dat gezicht nooit. Vergeet nooit de namen van de andere twaalf.” Shana Chappell, wier 20-jarige zoon Kareem werd gedood, trok na afloop van de ontmoeting met Biden fel van leer tegen hem op Facebook.

Volgens Chappell probeerde de president haar te onderbreken toen ze over Kareem sprak om te vertellen over hoe hij het verlies van Beau had ervaren. “Je probeerde me je eigen huilverhaal te geven en ik moest je zeggen: ‘Dit gaat niet over jou, dus zorg dat het niet over jou gaat!’”, aldus de moeder, die niet op Biden stemde. Volgens haar liep het gesprek helemaal uit de hand. Zo zei ze tegen de president dat “zijn handen waren besmeurd” met het bloed van haar zoon.

Weglopen

Een ander familielid, Cheyenne McCollum, liep snel weg toen de president begon te praten over het offer dat haar broer Rylee had gebracht in Afghanistan. Haar vader, die vindt dat Biden heeft geblunderd in Afghanistan, weigerde bij het gesprek met Biden te zijn. “Ik kon maar vijftien seconden van zijn valse, ingestudeerde verontschuldiging verdragen”, aldus McCollum tegen Fox News. “Ik moest gewoon weglopen.” Alleen Rylees weduwe hoorde de president verder aan. Ook tijdens dit gesprek van drie minuten zou Biden over Beau hebben gesproken.

Witte Huis-woordvoerder Jen Psaki ontkende dinsdag niet dat Biden op zijn horloge keek tijdens de ceremonie in Dover. Over hoe de gesprekken met de families verliepen, wilde ze niets zeggen. Psaki: “Zijn boodschap aan alle familieleden was dat hij hun zonen en dochters dankbaar is voor het offer dat ze aan het land hebben gebracht. Dat hij uit de eerste hand weet hoe het is om een ​​kind te verliezen.”