Biden heeft zijn overwinning beet: Congres steunt mega-investering van 865 miljard in infrastructuur

De spanning was vrijdagavond om te snijden in het Huis van Afgevaardigden. De teams van de Amerikaanse president Biden en de Democratische partijleider Nancy Pelosi waren de hele dag in de weer om stemmen binnen te halen voor de infrastructuurwet. De Amerikaanse president belde met Pramila Jayapal, de leider van de progressieve fractieleden die in een urenlange vergadering zat. Uit angst dat er zou werden gelekt naar journalisten was dit de enige telefoon die was toegestaan in de ruimte. Biden werd op de speaker gezet. “Ik wil vanavond een stem!”, zou hij hebben gezegd.

De uitkomst van die stemming zal voor Biden een opluchting zijn. “Vanavond hebben we een monumentale stap vooruit gezet”, liet hij weten. “Over enkele generaties zullen mensen terugkijken en weten dat dit het moment was dat de Verenigde Staten de economische competitie van de 21ste eeuw won.” Met een gigantische investering van 865 miljard euro zullen wegen, spoorlijnen, bruggen en waterleidingen worden hersteld. Allemaal maatregelen die populair zijn bij kiezers en die de lage waarderingscijfers van de president een oppepper zullen geven.

Gratis kinderopvang

Tot zover het goede nieuws voor Biden, want slecht nieuws is er ook. Er ligt nóg een wet op tafel waar het minder goed mee gaat: de sociale infrastructuurwet. Die is nog omvangrijker, nog duurder en zal nog meer impact hebben op vooral het leven van de lagere en middenklasse van het land. Door te investeren in gratis kinderopvang, voorschool en ouderschapsverlof hoopt Biden de armoede terug te dringen. Ook zullen miljarden worden geïnvesteerd in het klimaat.

De twee wetten zijn aan elkaar verbonden. Progressieve Democraten hebben de infrastructuurwet omarmd op voorwaarde dat het parlement tegelijkertijd óók de sociale infrastructuurwet zou aannemen. Daarvoor is de steun van alleen alle Democraten al genoeg. Maar twee minder progressieve Democratische senatoren doen al maanden moeilijk: Kyrsten Sinema uit Arizona en Joe Manchin uit West Virginia. Zij eisen dat sommige maatregelen uit het pakket wordt gehaald, en daarmee komen ze een eind: de begroting van de sociale infrastructuurwet is inmiddels al flink afgeslankt. Ging het aanvankelijk om 3.000 miljard euro, het plan dat er nu ligt kost 1.580 miljard euro.

De gematigde Democraten kwamen afgelopen week met een nieuwe eis: dat een onafhankelijke rekenkamer de begroting narekent. Dit betekent dat het nog even kan duren voordat de sociale infrastructuurwet kan worden aangenomen. De druk om in elk geval één wet aan te nemen nam toe.

Progressieve Democraten gingen overstag en stemden voor de infrastructuurwet, nadat hun fractieleider alle gematigde Democraten had gevraagd haar in de ogen aan te kijken en op papier te verklaren dat ze na de berekening van de rekenkamer hoe dan ook op 15 november zullen instemmen met de sociale infrastructuurwet. Met die belofte was er laat in de avond dan toch een meerderheid. In de uren ervoor overheerste scepsis.

Joe Biden kreeg eindelijk de steun van het Congres voor verbetering van de Amerikaanse infrastructuur. Zes leden van zijn eigen Democratische partij stemden tegen het kapitale investeringspakket. Dertien Republikeinen steunden de wet. Beeld Getty Images

Uitgekleed

Het Huis keurde het infrastructuurpakket goed met 228 stemmen voor en 206 stemmen tegen. Dertien Republikeinen steunden het pakket. Zes Democraten, onder wie Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez, stemden tegen. Zij vinden dat deze route de gematigde Democraten te veel onderhandelingsruimte geeft en zijn bang dat de sociale infrastructuurwet nog verder wordt uitgekleed. Op Twitter liet Ocasio-Cortez weten dat ze de extra narekening onzinnig vindt. De gematigde Democraten willen niet dat de sociale infrastructuurwet te veel kost, terwijl de infrastructuurwet die ze wel aannemen veel meer bijdraagt aan de Amerikaanse schuld, schreef ze.

Hoewel niet al Bidens wensen zijn uitgekomen is de stemming van belang voor zijn gezag. De maandenlange discussies over de wetten hebben veel Amerikanen ongeduldig gemaakt. De opleving van het coronavirus heeft in sommige regio’s opnieuw voor sluitingen van winkels en restaurants gezorgd. Nu de infrastructuurwet er doorheen is, kan de president de Amerikanen laten zien dat het Witte Huis wel degelijk bezig is met hun zorgen. Ook al is de eenheid in zijn Democratische Partij ondertussen ver te zoeken.