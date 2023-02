Biden: gevonden geheime documenten zijn ‘verdwaalde papieren’ uit jaren 70

De geheime documenten die de afgelopen tijd zijn gevonden in een oud kantoor en een woning van de Amerikaanse president Joe Biden zijn ‘verdwaalde papieren’ uit de jaren 70. Dit zei Biden woensdagavond in een interview met de Amerikaanse publieke omroep PBS.

‘Voor zover ik weet, zijn het soort dingen dat ze meegenomen hebben dingen die uit 1974 komen, verdwaalde papieren’, zei Biden. Meteen plaatste hij ook een voorbehoud: ‘Er kan iets anders bij zitten, ik weet het niet.’ Dat de documenten waren achtergebleven, was volgens hem de schuld van de medewerkers die zijn oude werkplekken moesten opruimen. ‘Ze hebben hun werk niet goed gedaan.’

De documenten werden gevonden in een kantoor van een denktank in Washington dat Biden gebruikte voordat hij president werd en in een huis dat hij bezit in Wilmington, in de staat Delaware. Volgens zijn advocaten ging het om materiaal uit zowel de tijd dat Biden vicepresident was (2009-2017), een flink aantal jaren na 1970, als uit de tijd dat hij namens Delaware in de Senaat zat (1973-2009), waar de jaren 70 wel onderdeel van uitmaken.

Oud-regeringsfunctionarissen zijn in de VS bij wet verplicht om werkdocumenten over te dragen aan het staatsarchief op het moment dat zij uit functie treden. Het ministerie van Justitie onderzoekt momenteel de omgang van Biden met vertrouwelijke documenten. Biden zei dat zijn advocaten hem geadviseerd hebben in het interview niets over het onderwerp te zeggen om dat onderzoek niet te beïnvloeden.

Minister van Justitie Merrick Garland heeft Biden's zaak ondertussen overgedragen aan speciaal aanklager Robert Hur, om de schijn van belangenverstrengeling weg te nemen. Hur zal onderzoeken of strafrechtelijke vervolgstappen nodig zijn. Het Witte Huis verleent daaraan elke medewerking, aldus advocaat Richard Sauber.

Onlangs zijn ook geheime documenten opgedoken bij voormalig vicepresident Mike Pence. Een advocaat van Pence schrijft dat adviseurs van de voormalige vicepresident onder Donald Trump een ‘klein aantal geclassificeerde documenten’ in de woning hebben gevonden. De documenten zijn volgens de advocaat overgedragen aan de FBI, die daarop een onderzoek naar de zaak is begonnen. Het is onduidelijk wat voor informatie er in de papieren staat.

De Amerikaanse federale onderzoeksdienst FBI deed vorig jaar een inval bij oud-president Donald Trump om geheime regeringsdocumenten veilig te stellen. Die ontkende tot de inval dat hij papieren uit het Witte Huis had maagenomen. Bij de inval werden maar liefst 11.000 papieren aangetroffen, waarvan een deel topgeheime informatie zou bevatten, die nu het middelpunt vormen van een strafrechtelijk onderzoek naar Trump. Dat onderzoek gaat onder meer over de vraag of er vertrouwelijke papieren zijn achtergehouden en of er geprobeerd is een federaal onderzoek te dwarsbomen. Beide vergrijpen zijn strafbaar.