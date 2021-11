Biden boekt broodnodige zege: ‘Het moment dat de VS de economische competitie van de 21ste eeuw won’

Het Amerikaanse Congres stemde vrijdagavond in met een omvangrijk pakket aan investeringen in infrastructuur ter waarde van 865 miljard euro. De goedkeuring van het plan is een belangrijke overwinning voor president Joe Biden.

Het gaat om de grootste investering in de infrastructuur uit de geschiedenis van de Verenigde Staten. Onder meer wegen, spoorlijnen, waterleidingen en bruggen – die zich niet zelden in slecht onderhouden staat bevinden – zullen worden aangepakt. Ook komen er betere internetverbindingen.

Het pakket geldt als een belangrijke bouwsteen van Bidens plan om de Amerikaanse economie een impuls te geven. De investeringen leiden tot nieuwe banen en versterken daarmee de onderhandelingspositie van de Verenigde Staten, zo is de gedachte. Maar Biden zal ook om een andere reden blij zijn met de uitkomst: zijn populariteit is de afgelopen tijd gedaald. Een overwinning kon hij dus goed gebruiken.

‘Vanavond hebben we een monumentale stap vooruit gezet als een natie’, zo liet Biden in een verklaring weten. ‘Over enkele generaties zullen mensen terugkijken en weten dat dit het moment was dat de Verenigde Staten de economische competitie van de 21ste eeuw won.’

Meerderheid

Het was aanvankelijk spannend of Biden de meerderheid van het Congres voor zijn infrastructuurplannen zou meekrijgen. Behalve weerstand van de Republikeinen klonk er ook protest uit de eigen gelederen. Democraten uit de uiterst linkse hoek dreigden dwars te liggen als er niet eerst een akkoord werd bereikt over een nog groter financieel plan dat ook is gericht op de klimaatproblematiek en het uitbreiden van het sociale vangnet.

Uiteindelijk werd het infrastructuurpakket door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd met 228 stemmen voor en 206 stemmen tegen. Dertien Republikeinen steunden het pakket. Zes Democraten stemden tegen.

De vraag resteert nu wat er gaat gebeuren met dat andere grote financiële pakket waarmee onder meer de klimaatcrisis moet worden aangepakt. Eerder zou daar maar liefst 3.000 miljard euro voor worden uitgetrokken. Maandenlange heisa tussen de Democraten onderling heeft er inmiddels voor gezorgd dat het pakket is gehalveerd naar iets meer dan 1500 miljard euro. De Republikeinen zijn desondanks nog steeds niet onder de indruk: sommige congresleden spreken van een ‘marxistisch’ pakket.

Biden hoopte vrijdag ook over dit grote plan overeenstemming te kunnen bereiken, maar dat is niet gelukt. Enkele partijgenoten eisten op het laatste moment dat een onafhankelijke rekenkamer nog een aantal dingen narekent. Het plan is nu dat het Congres er later deze maand over stemt.