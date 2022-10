Biden belooft abortusrechten te herstellen als Democraten verkiezingen november winnen

In een op abortus toegespitste toespraak in Washington verwees Biden naar een historische uitspraak van het Hooggerechtshof in juni dit jaar die het sinds 1973 geldende landelijke recht op abortus ongedaan maakte.

Een grote Democratische meerderheid in het Congres kan een wet aannemen die het voorheen in Roe vs. Wade vastgelegde recht op abortus herstelt. Hij riep dan ook op om meer Democraten te verkiezen, om de wet te laten stemmen.

Lees ook Na Roe v. Wade werken Democraten koortsachtig aan wetten die homohuwelijk en recht op anticonceptie moeten beschermen

In het door conservatieven gedomineerde Hooggerechtshof - een erfenis van het presidentschap van Donald Trump - stemden vijf van de negen rechters in juni voor het schrappen van het landelijk recht op abortus. Het Hof boog zich over de zaak naar aanleiding van een strenge abortuswet van de zuidelijke staat Mississippi.

Sinds die uitspraak is het aan de Amerikaanse staten zelf om te bepalen of abortus mag. Republikeinse staten zijn al langer bezig om het recht fors te beknotten.

Roe versus Wade waarborgde abortus tot de foetus levensvatbaar is, wat wil zeggen tot ongeveer de 24ste week. Een andere uitspraak uit 1992, Planned Parenthood versus Casey, bekrachtigde deze rechtspraak, maar ook deze beslissing heeft het Hooggerechtshof nietig verklaard.