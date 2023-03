Betaald met Russische roebels: zeker 600.000 Belgen zagen op Facebook en Instagram politieke advertenties tegen N-VA

Hebben de Russen in 2019 proberen in te grijpen in onze politiek met desinformatie? Het lijkt er wel op. In augustus en september 2019 werden er 21 politieke advertenties op Facebook of Instagram betaald met Russische roebels, blijkt uit onderzoek van De Morgen.

“Ze probeerden te stoppen met uitzenden in het midden van het interview omdat hij...” en “Bart De Wever vertelt LIVE de waaheid... (sic)”. Deze post werd op 2 september 2019 verspreid op Facebook en Instagram. En de makers wilden duidelijk dat ze gelezen zou worden, er werd aan Meta 137.500 Russische roebels – omgerekend 1.700 euro, wat voor een online campagne van slechts twee à drie dagen een aanzienlijk bedrag is – betaald om de post prominenter op de tijdlijn van Facebook-gebruikers weer te geven.

Twee dagen later werd de advertentie verwijderd omdat ze in strijd was met de advertentierichtlijnen van moederbedrijf Meta. Intussen hadden wel al bijna 200.000 Vlamingen, Walen en Brusselaars ze te zien gekregen.

Een en ander blijkt uit onderzoek van De Morgen, dat 21 van zulke advertenties aantrof in de advertentiebibliotheek van Meta. Allemaal zijn ze betaald in Russische roebels en allemaal nemen ze Bart De Wever of de N-VA in het vizier. In totaal werd er voor 5.000 euro uitgegeven om ze te promoten, ze werden meer dan 600.000 keer bekeken. De advertenties zijn betaald via onschuldig lijkende Facebook-pagina’s over onder andere vakantiebestemmingen, interieurdesign en tattoos.

De duurste advertentie die in roebels betaald is via Facebook. Beeld RV Facebook

Bovenstaande advertentie werd bijvoorbeeld bekostigd via de Facebook-pagina ‘Interesting Facts About Romania’, die nog altijd online terug te vinden is met tien toeristische plaatjes van kastelen, bergen en een beer. Deze pagina telt 369 volgers, is aangemaakt op 28 augustus 2019 en twee dagen later voor het laatst aangepast, het gaat dus duidelijk om valse profielen.

De pagina die de advertentie betaalde. Beeld RV Facebook

Tijdens Vlaamse formatie

Eenzelfde patroon zien we terug bij de andere twintig advertenties die vanuit landen als Georgië of Moldavië betaald zijn in roebels en die gepubliceerd zijn van 13 augustus tot 6 september 2019. Op dat moment waren de onderhandelingen over een nieuwe Vlaamse regering in volle gang met Bart De Wever als informateur. Na een onderhandelingsronde waarbij alle partijen de revue passeerden, bracht de N-VA een startnota uit die de basis moest vormen van een nieuw Vlaams regeerakkoord. De partij ging daarbij voor een regering met cd&v en Open Vld. Op 30 september kwam er een akkoord uit de bus.

Het feit dat net dan deze advertenties opdoken, doet heel erg denken aan de desinformatiecampagne die de Russen in de Verenigde Staten gevoerd hebben tijdens de presidentsverkiezingen in 2016 om zo Hillary Clinton te beschadigen en Donald Trump te steunen. Begin 2019 waarschuwde de Belgische Staatsveiligheid al dat er speciale aandacht moest zijn voor mogelijke desinformatiecampagnes vanuit Rusland.

Ethisch hacker Inti De Ceukelaire ziet twee mogelijkheden. “Enerzijds zou het kunnen gaan over Russische desinformatie. De inhoud van de advertenties lijkt op die mogelijkheid te wijzen. Maar het gaat wel om clickbait-titels, waardoor ook de mogelijkheid van clickfarms niet mag uitgesloten worden. Die proberen via het aanklikken van advertenties geld te verdienen. Het is bekend dat ze opereren vanuit Oost-Europa.”

“Het is het eerste wat we ervan horen, maar het is op zijn minst opvallend”, klinkt het bij N-VA.

Aan welke advertenties gaven de politieke partijen het meeste geld uit? Ontdek het zaterdag in het eerste deel van ons onderzoek naar het geld van de partijen.