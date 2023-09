Bert Schelfhout derde kandidaat-voorzitter voor Open Vld, Els Ampe en Zelfa Madhloum ‘denken na’

De 39-jarige Schelfhout is oud-voorzitter van de jongerenafdeling van Open Vld en eerste schepen in het West-Vlaamse Deerlijk. In juli drong hij nog samen met enkele andere jong-liberalen via een onlinepetitie aan op voorzittersverkiezingen, nadat Egbert Lachaert onverwacht zijn ontslag als voorzitter had aangekondigd. “Onze partij is zijn geloofwaardigheid kwijt”, klonk het toen op redopenvld.be. Maandag postte Schelfhout op X: “#nogniettelaat #redopenvld”. De geloofwaardigheid van de partij moet voor hem hersteld worden, met een radicale vernieuwing. Hij wil dat alle lijsttrekkers bij de komende verkiezingen nieuw zijn en nog geen mandaat hebben bekleed.

Schelfhout was in 2020 de ‘running mate’ van Lachaert, toen die nog campagne voerde om voorzitter te worden. Hij heeft eerder een donkerblauw profiel, in tegenstelling tot theater- en opiniemaker Vincent Stuer, die eind vorige week zijn kandidatuur aankondigde. Die wordt eerder tot de meer kosmopolitische en progressieve stroming binnen Open Vld gerekend.

We gaan @openvld grondig vernieuwen.

Ons land (met veel te hoog overheidsbeslag, staatsschuld en regeldrift) heeft nood aan een sterke liberale partij die geloofwaardig is in haar kerngedachten. Van de grond op vernieuwen. Let's do this. #nogniettelaat #redopenvld pic.twitter.com/fXNUH77dUn — Bert Schelfhout (@bertschelfhout) 4 september 2023

Na het verrassende vertrek van Egbert Lachaert begin deze zomer als partijvoorzitter nam Tom Ongena tijdelijk over. Onder druk kondigde die twee weken geleden aan dat leden tijdens het partijcongres op 23 september toch zouden kunnen stemmen over een nieuwe voorzitter. Kandidaten konden zich vanaf 28 augustus melden en hebben nog tot 17 september om zich bekend te maken.

Die korte deadline geeft Ongena een voorsprong op zijn uitdagers. Niet alleen moeten andere kandidaten zorgen dat ze op twee weken tijd aan de strenge voorwaarden voldoen - zo moeten ze of de steun hebben van twee regiobesturen uit twee provincies, van één regiobestuur uit elke provincie of van 500 leden - maar ze hebben best ook meteen een helder programma klaar. In tegenstelling tot de vorige verkiezingen, kan er niet digitaal gestemd worden. Alleen de leden die zaterdagochtend fysiek aanwezig zijn op het congres in VUB aula Q, bepalen dus wie de volgende liberale voorzitter wordt. De partij verwacht volgens De Standaard hooguit 1.200 aanwezigen, van de 45.000 leden die de partij in totaal telt. Tijdens de verkiezing van Lachaert stemden 16.000 leden.

De strakke timing en uitzonderlijke regeling kan een struikelblok zijn voor andere kandidaten. Zo overweegt Zelfa Madhloum, voormalig woordvoerder van de partij, om een gooi te doen naar het voorzitterschap. Dat bevestigt ze aan De Morgen. Voor haar is het kiezen of ze zich de komende drie weken toelegt op stemmen sprokkelen of op een geplande studiereis naar de Verenigde Staten op uitnodiging van het ministerie van Buitenlandse Zaken vertrekt.

Ook Vlaams Parlementslid Els Ampe twijfelt. Ze overweegt zich kandidaat te stellen, maar wil niet het signaal geven dat ze de gang van zaken steunt: “In de statuten van Open Vld staat dat als een voorzitter ontslag neemt, er binnen de drie maanden verkiezingen moeten zijn. Digitaal en voor alle leden.” Als men daar begin juni meteen voor had gekozen, was er nu geen probleem geweest. Maar nu er afgeweken wordt van de statuten, heb ik al niet meer zo veel vertrouwen in de verkiezingen.”