België gaat mogelijk toch wapens leveren aan Oekraïne: ‘Hopelijk is het nog niet te laat’

Ook ons land ontving een brief van Oekraïne waarin de Oekraïense minister van Defensie om militaire hulp vraagt. De brief werd naar alle NAVO-landen gestuurd. Meer bepaald ging het om een vraag naar antitankwapens, luchtafweersystemen, munitie, drones, radars en ander militair materiaal.

Gisteren herhaalde minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) nog bij VTM NIEUWS dat ons land géén wapens naar Oekraïne stuurt. Dat was een dag eerder ook bevestigd door premier Alexander De Croo (Open Vld). “De Belgische Defensie heeft die wapens zelf nodig om de engagementen binnen het NAVO-bondgenootschap te kunnen nakomen”, legde de premier uit na afloop van een Veiligheidsraad.

Intussen zou er besproken zijn dat er toch wapenstock over is die eventueel naar Oekraïne kan gezonden worden. Over hoeveel en welke wapens het precies gaat, is momenteel nog niet duidelijk. Minister Wilmès vraagt Defensie om een lijst met mogelijke wapens op te maken.

Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, premier Alexander De Croo en minister van Defensie Ludivine Dedonder op de persconferentie na een Veiligheidsraad woensdag. Beeld Photo News

Helmen en andere bescherming

De premier liet na de Veiligheidsraad woensdag weten dat ons land wel al ingaat op de Oekraïense vraag om militair beschermingsmateriaal te sturen. Het gaat dan om helmen en andere types bescherming. Ons land stuurt daarnaast ook humanitaire hulpmiddelen richting het land, zoals onder meer kookinfrastructuur en hygiënekits voor de bevolking.

Daarnaast biedt België ook aan om gewonde militairen en burgers uit Oekraïne over te brengen naar het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek voor de eerste zorgen, waarna ze mogelijk in civiele ziekenhuizen verder kunnen worden verzorgd.

Soldaten

Los van die engagementen kan België “op zeer korte termijn meerdere honderden troepen mobiliseren” met capaciteit ter land, ter zee en in de lucht om de NAVO-engagementen na te komen, kondigde Dedonder aan. Binnen de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie wordt een aanval op één van de leden beschouwd als een aanval op alle landen. Oekraïne is geen NAVO-lidstaat.

