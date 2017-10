België blijft (te?) nuchter, Nederland hyperambitieus

State of the union

Terwijl Charles Michel zijn regering weer op gang trekt, schiet het Nederlandse kabinet van Mark Rutte uit de startblokken. De nuchterheid van Michel steekt schril af tegen de tomeloze ambitie van Rutte. Die steekt, gesterkt door de mooie economische cijfers, een tandje bij rond de milieudoelstellingen. Op het vlak van migratiebeleid zijn beide landen aan elkaar gewaagd.

SOCIO-ECONOMISCH: 0 -1

België

Jawel, premier Michel kon het niet laten en herhaalde in zijn state of the union het regeringsmantra: jobs, jobs, jobs. Michel toonde met cijfers aan hoe hard zijn regering op dat vlak heeft gewerkt. 4,8 miljoen mensen zijn aan het werk, en er kwamen 30.000 nieuwe jobs erbij. "Deze regering wil de arbeidsmarkt de 21ste eeuw in loodsen", klonk het. Alleen steekt de werkzaamheidsgraad van 67,7 procent nog altijd schril af tegen het Europees gemiddelde van 71 procent.