Belang blijft grootste partij, Vooruit blijft groeien in peiling

Als Vlaanderen vandaag naar de stembus zou gaan, dan stemt net geen kwart op het Vlaams Belang. De peiling bevestigt het beeld dat al eerder duidelijk was: de partij van Tom Van Grieken lijkt op dit moment de grootste van Vlaanderen. Vlaams Belang scoort 24,6 procent procent, nagenoeg het resultaat waarmee N-VA in 2019 de verkiezingen won. Die partij blijft vandaag hangen op 21 procent.

Opvallend is de hoogconjunctuur voor Vooruit. Bij de verkiezingen haalden de socialisten net 10 procent, vandaag worden ze gepeild op net geen 17 procent. Zelfs met de foutenmarge is dat een stevige winst voor een centrumpartij die enkele jaren terug nog aan het begin van het einde leek te zitten.

Drie andere centrumpartijen moeten al op de foutenmarge rekenen om de moed erin te houden. CD&V, Open VLD en Groen zakken in de peiling alle drie weg onder de tien procent. Groen zit met 7,9 procent zelfs niet zo heel ver weg meer van de kiesdrempel. Het slechte nieuws is bovendien dat de tendens van vorige peilingen bevestigd wordt: alle drie de partijen staan sinds de verkiezingen consequent op verlies.

In hun rug schiet de uiterst linkse PVDA omhoog. In 2019 scoorde de partij 5,3 procent, vandaag zou ze op 9,5 kunnen stranden. Daarmee nestelen de communisten, die deze legislatuur voor het eerst in het Vlaams parlement zetelen, zich netjes tussen de Vivaldi-partijen.

Bij de vraag door welke politicus de Vlaming zich het meest vertegenwoordigd voelt, verzamelt Bart De Wever de meeste stemmen. Conner Rousseau volgt op twee, premier Alexander De Croo moet genoegen nemen met brons. Tom Van Grieken, voorzitter van de grootste partij, staat ‘pas’ op vier. Opvallend is dat Sammy Mahdi, de persoon die het gezicht moest worden van een nieuwe Cd&v, niet eens in de top tien te vinden is. Voor Groen haalt enkel Petra De Sutter het lijstje.

Daar moet wel deze kanttekening bij: 31 procent van de respondenten voelt zich door geen enkele politicus vertegenwoordigd. Zelfs koploper Bart De Wever wordt maar door 12 procent van de bevraagde Vlamingen genoemd. Het mag duidelijk zijn dat het vertrouwen in de politieke klasse op een laag pitje staat.