Behoud fiscale korting op tweede woonst is schrale troost voor MR-voorzitter Bouchez

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez blijft het fiscale voordeel voor een tweede woonst verdedigen. Waarom presenteert hij net die maatregel als trofee uit de begrotingsonderhandelingen, terwijl die hem straks nog kan ontglippen?

“De overheid zal streven naar een eerlijke bijdrage van die personen die de grootste draagkracht hebben om bij te dragen, met respect voor ondernemerschap.” Zeker voor de linkse Vivaldi-partijen is deze zin uit het regeerakkoord helder: de breedste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Financiënminister Vincent Van Peteghem (CD&V) herhaalt graag dat de belastingen transparanter, neutraler en vooral rechtvaardiger moeten worden.

Alleen ziet MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez dat anders. Hij heeft als voornaamste doel gesteld: geen nieuwe belastingen - of toch zo weinig mogelijk. Het is een van de redenen waarom hij het fiscale voordeel op een tweede woonst blijft verdedigen, geeft hij zelf aan.

Die korting is voor zowat alle Vlaamse partijen onrechtvaardig: sinds de woonbonus in Brussel en Vlaanderen is afgeschaft is het fiscale voordeel voor de eerste woonst verdwenen, waarom een tweede woonst dan wel stimuleren? Toch gaat Bouchez voluit. “Dit gaat ook over de middenklasse”, zei hij zondag in De zevende dag. “Veel zelfstandigen hebben een tweede huis als spaarpot voor hun pensioen.” Wat ook meespeelt: in Wallonië bestaat er met de chèque habitat nog wel een fiscale bonus voor de eerste woning.

Niet doorgeduwd

Zowel Vooruit als CD&V heeft zich al duidelijk uitgesproken voor afschaffing van de korting. Toch hebben ze bij de afgelopen begrotingsonderhandelingen niet doorgeduwd. Een van de redenen: de opbrengst is eerder beperkt, zeker als je het systeem laat uitdoven. Het eerste jaar gaat het om niet meer dan 10 miljoen euro. Bovendien had de MR op vele andere vlakken al moeten slikken, geven mensen aan de onderhandelingstafel mee.

Zo moest Bouchez aanvaarden dat de RSZ-vrijstelling voor topsporters een stuk minder ruim is geworden. Voordien had hij nog aangekondigd dat hij niet wilde raken aan dat systeem, omdat anders de clubs “om zeep” zouden gaan. Ook de vrijstelling op sociale lasten bij de eerste aanwerving werd aan banden gelegd. Voortaan komt er een plafond van 4.000 euro per kwartaal waarop geen sociale lasten betaald moeten worden.

MR klopt zich nu op de borst dat de nieuwe regels zonder haar nog een stuk strenger waren geweest. Zo lag er een regeling op tafel voor de topsporters die de schatkist 120 miljoen euro zou opbrengen, de regering landde op 43 miljoen euro. Ook wordt de vrijstelling bij de eerste aanwerving niet beperkt in de tijd, wat de sociale partners nochtans hadden aanbevolen. Maar als je vooral trots moet zijn op wat je tegenhield, wil dat meestal zeggen dat je zelf weinig hebt binnengehaald, zegt een bron binnen Vivaldi.

Fiscale achterpoortjes dicht

Daarnaast zijn er nog andere maatregelen die de belastinginkomsten doen stijgen, wat steekt bij een deel van de MR-achterban. Zo wordt een aantal fiscale achterpoortjes dichtgeklapt. Bedrijven moeten momenteel een deel van de bedrijfsvoorheffing niet betalen als ze dat geld gebruiken voor specifieke investeringen, bijvoorbeeld in onderzoek en ontwikkeling. Alleen wordt die route te vaak louter gebruikt voor fiscale optimalisatie, legde het Rekenhof bloot. Een aantal consultants heeft zich er zelfs op toegelegd bedrijven die weg te tonen, om vervolgens als vergoeding een percentage van de fiscale korting op te strijken.

Ook zullen expats extra belast worden en wordt er scherper toegezien op ‘transfer pricing’ - simpel gesteld boekhoudkundige handigheden waarmee multinationals vaak belastingen drukken. Tot slot zal wie een minnelijke schikking sluit met de fiscus de kosten daarvan niet langer kunnen aftrekken van de belastingen.

Ook dat verklaart deels waarom Bouchez blijft hameren op de fiscale korting van de tweede woonst. Al is de vraag hoelang hij die trofee zal kunnen koesteren. Bij de eerstvolgende begrotingscontrole, in maart volgend jaar, leggen de socialisten en CD&V de maatregel sowieso weer op tafel, hebben ze al aangegeven.