Begrotingstekort stevent af op 21 miljard euro. Een opsteker, maar ook een immense opdracht

Het Monitoringcomité, een groep topambtenaren die met een kammetje door de staatsfinanciën gaan, schat het begrotingstekort over alle overheden samen op 21,2 miljard, ofwel 4,14 procent van het BBP. Dat blijkt uit een voorlopig rapport, dat De Morgen kon inkijken. De cijfers zijn nog niet definitief, maar tonen wel dat het begrotingstekort iets beter meevalt dan de regering-De Croo had voorzien. De definitieve cijfers, die later vandaag volgen, vormen de aanzet voor de federale begrotingsgesprekken.

De grote vraag is hoeveel de federale regering van dat tekort af zal willen doen. In het regeerakkoord is afgesproken om ieder jaar het gat te verkleinen met minstens 0,2 procent van het BBP, zo’n 1 miljard euro. Meer kan, als de economische groei dat toelaat.

Voorzichtig positief nieuws, zo worden de cijfers genoemd op het kabinet van staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld). Volgens haar wil de meevaller niet zeggen dat er geen bijkomende inspanning moet gebeuren. Het blijft nuttig om bovenop de minimale oefening van 0,2 procent van het bbp nog een extra effort te doen. Iedere inspanning die we nu maken, hoeven komende generaties niet meer te doen.

Vlaanderen

Ook voor Vlaanderen lijkt er positief nieuws uit de bus te komen. De inspanning die Vlaanderen moet leveren verkleint wellicht van 2,6 miljard naar een goeie 2 miljard euro. Minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) had eerder de ambitie uitgesproken om het gat in de begroting te halveren, wat neerkwam op een inspanning van 1,3 miljard euro. Met de nieuwe cijfers wordt dat teruggebracht tot een inspanning van 1 miljard euro.

In Vlaanderen zijn de begrotingsgesprekken al volop aan de gang. Vorige week was er al één -op-één-overleg met de topministers, vandaag gebeurt dat opnieuw. Als de gesprekken goed vorderen is een landing morgen niet uitgesloten, anders zal het voor dit weekend zijn. Bij de Septemberverklaring van minister-president Jan Jambon (N-VA), komende maandag in het parlement, worden traditioneel ook de Vlaamse begrotingscijfers voorgesteld.

Voor Vlaanderen is een inspanning van 1 miljard euro een relatief grote oefening. Een van de maatregelen die kan sneuvelen is de jobbonus, een extraatje dat de regering wil uitkeren voor alle brutolonen onder de 2.500 euro. De premie is nog niet ingevoerd maar zou op kruissnelheid 350 miljoen euro kosten. Open Vld houdt eraan vast, N-VA en CD&V hebben hun twijfels. Ook het sleutelen aan het fiscale voordeel op dienstencheques hoort tot de mogelijkheden.